Facundo Díaz Acosta y la mejor actuación de su carrera: "Antes del partido estaba muy nervioso", dijo

El tenista argentino Facundo Díaz Acosta concretó hoy la mejor actuación de su carrera al instalarse en las semifinales del Argentina Open, luego de una victoria en sets corridos sobre el serbio Dusan Lajovic por 6-4 y 6-3 en el partido que inauguró los cuartos de final.



Díaz Acosta, ubicado en el puesto 87 del ranking mundial de la ATP, se instaló entre los cuatro mejores del ATP porteño tras imponerse sobre Lajovic (58) en una hora y 23 minutos en la cancha central del Buenos Aires Lawn Tennis Club.



El tenista de 23 años, jugará una de las semifinales del torneo este sábado ante el ganador del partido que jugarán a continuación otros dos argentinos: Sebastián Báez (30) y Federico Coria (106).



Con la victoria de Díaz Acosta, el Argentina Open se aseguró la presencia de una raqueta nacional en la final del domingo próximo.

El zurdo de Vicente López comenzó muy prendido, hecho una tromba, así se puso rápido 3-0 arriba con un quiebre de servicio (2-0) y se mantuvo dominante con su drive, tanto paralelo como cruzado



El principal mérito de Díaz Acosta en ese segmento del partido fue que no dejó que Lajovic mostrara lo que había exhibido en sus triunfos previos sobre el francés Arthur Fils (36) y el chileno Alejando Tabilo.



El serbio, con largo recorrido en el circuito a sus 33 años, reaccionó cuando se acomodó mejor en la cancha y forzó los primeros errores de Díaz Acosta, así descontó y quedó abajo 5-4.



No obstante, el argentino siguió insistiendo y tuvo su recompensa cuando se llevó el primer set por 6-4 luego de un revés del serbio se fue demasiado largo.



Alentado por el público que soportaba el calor de otra jornada por momentos agobiante, el zurdo mantuvo su plan en el segundo set, con el agregado que cargaba todo su juego sobre el revés del serbio, el golpe con el que no le hacía daño y además así lo mantenía atrás en la cancha.



El punto de inflexión llegó cuando Díaz Acosta le quebró el servicio a Lajovic para adelantarse 4 a 2, luego estiró a 5-2 con su saque y el partido se inclinó de su lado.



Díaz Acosta se llevó el set por 6-3 luego de una derecha de Lajovic que se fue detrás de la línea y lo festejó con el puño cerrado y la mirada fija en el público que lo había apoyado durante todo el partido.



"Agradezco en primer lugar el apoyo del público, es increíble jugar con la gente a favor. Estoy muy contento por mi nivel y feliz de estar en semis", comentó Díaz Acosta en diálogo con la prensa, instantes después de su triunfo.



"Antes del partido estaba muy nervioso, pero comencé jugando bien, saqué ventaja y eso me permitió enfocarme en mi juego", añadió el tenista de Vicente López, quien luego del Argentina Open continuará su gira sobre polvo de ladrillo la semana que viene en el ATP 500 de Río de Janeiro.



El Argentina Open repartirá premios por 728.185 dólares y tiene como máximo favorito al título al español Carlos Alcaraz (2), quien además defiende el título.



Alcaraz jugará no antes de las 19 su partido de cuartos de final ante el italiano Andrea Vavassori (152), un tenista surgido de la clasificación.