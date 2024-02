Kreplak: "Hubo una mala decisión de la gestión anterior municipal de no querer trabajar con la Provincia"

"En este momento, estamos viendo una disminución en la capacidad de trabajo del sector privado, un desfinanciamiento de las obras sociales, un aumento de más del 100 % en el costo de los medicamentos y una caída de casi un tercio en las ventas en farmacias. Hay más carga de enfermedades, menos respuesta del sector privado y menos financiamiento para el público", dijo esta mañana Nicolás Kreplak, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires.

El funcionario arribó hoy a Bahía Blanca para participar en la mesa de apertura del Pre-Congreso Provincial de Salud de la Región Sanitaria I, celebrado en la Universidad Nacional del Sur (UNS).

"Tenemos que encontrar maneras de articular los sistemas municipales con la Provincia para mejorar las redes de servicios de salud, trabajar en la prevención y atacar las problemáticas existentes. Estamos en un contexto en el cual hemos perdido el acompañamiento del gobierno nacional. A pesar de las restricciones, tenemos que garantizar el derecho a la salud para todos", comentó durante una rueda de prensa.

Nicolás Kreplak y Federico Susbielles.

"Todavía no hemos podido reunirnos con el ministro de Salud de la Nación; estamos a la espera. Queremos escuchar su perspectiva y ayudarlo a que haga lo mejor que pueda en materia de salud, pero estamos preocupados porque hemos perdido su acompañamiento", agregó Kreplak.

Sin embargo, destacó que "venimos de una experiencia que me hace creer que somos capaces de muchas cosas: la pandemia. Cuando todo el mundo pensaba que la Provincia no iba a dar abasto, con un enorme amor propio de los trabajadores de la salud y un sacrificio extraordinario, lo logramos".

El ministro de Salud bonaerense también se refirió a la reciente controversia con la obra social IOMA por las críticas de los afiliados sobre la prestación de servicios y las deudas que mantiene con distintos efectores de salud.

"Pensemos que venimos de un sistema de salud que tiene un funcionamiento complejo, pero que durante cuatro años funcionó. De repente, cambia el gobierno y hay una devaluación del 120 % en un sector donde los insumos están fuertemente dolarizados —especialmente los medicamentos, equipos tecnológicos y prótesis—. La obra social tiene que seguir sosteniendo el mismo nivel de ingresos, pero debe afrontar un desmanejo financiero", explicó.

Asimismo, señaló que no se trata solo de un problema de deuda, sino que "lo que están pagando no alcanza para cubrir las necesidades". No obstante, instó a los profesionales a continuar brindando atención en los centros de salud, ya que "si dejamos de prestar servicios, el perjudicado es el pueblo".

Jorge Moyano.

Junto al intendente Federico Susbielles, Kreplak también firmó esta mañana un convenio marco de adhesión al Programa Qunita Bonaerense y entregó equipamiento en el Hospital Penna.

Este programa comprende "una estrategia integral e interministerial de cuidado que articula políticas de acceso a una salud sexual integral, acompañamiento y atención respetuosa durante el embarazo, parto y puerperio", así como acciones de cuidado durante la lactancia y crianza temprana, además de garantizar el acceso a métodos anticonceptivos postparto y brindar asesoramiento en salud menstrual.

Con la adhesión del Municipio, el Ministerio de Salud brindará asistencia técnica para su implementación y entregará kits con elementos para las familias y los recién nacidos, como frazadas, cambiadores, ropa, sábanas, toallas y moisés con colchón, entre otros.

En esta línea, el funcionario bonaerense explicó que el programa consta de dos partes y que "una de ellas faltaba debido a una mala decisión de la gestión anterior municipal de no querer trabajar articuladamente con la Provincia".

"Es un kit que se entrega en el hospital cuando nace una persona, pero lo que faltaba era la parte más importante en materia de prevención y promoción de la salud, la cual comenzará a implementar esta nueva gestión municipal", continuó.

Salón de actos de la Universidad Nacional del Sur.

Por su parte, Susbielles comentó que "en el contexto actual de Argentina, nos parece muy necesario redefinir los alcances de cada programa y ver de qué manera amortiguamos los problemas en un área tan importante y sensible como la salud".

Finalmente, Jorge Moyano, director ejecutivo del Hospital Penna, mencionó que "en el último mes hubo un gran aumento en la cantidad de personas con cobertura de obras sociales que acuden al hospital, incluso personas que anteriormente no lo hacían y que hoy están en el hospital público".

"Gente con cobertura que viene porque para algunas prácticas se les pide que, sobre lo que abonan con su obra social, paguen un costo adicional. Esto nos ha pasado mucho con las intervenciones quirúrgicas", explicó.