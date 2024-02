Todo lo que pasó hoy en el Argentina Open y la programación del viernes

El tenista español Carlos Alcaraz, máximo favorito, inició exitosamente la defensa del título en el Argentina Open con una victoria cómoda sobre el argentino Camilo Ugo Carabelli, a quien derrotó hoy por 6-2 y 7-5 en un partido en el que mostró algunas sutilezas de su variado repertorio.

Alcaraz, nacido en la ciudad española de Murcia y número dos del planeta detrás del serbio Novak Djokovic, exhibió su jerarquía de "top ten" ante Ugo Carabelli durante una hora y 40 minutos, ante unas 4.500 personas que se acercaron a verlo en acción en la cancha central del Buenos Aires Lawn Tennis Club.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

¿Qué le dirá Carabelli a Alcaraz?

El murciano, de 20 años, continuará su camino en el ATP porteño este viernes ante el sorprendente italiano Andrea Vavassori 152), quien ingresó al torneo luego de haber atravesado la clasificación y sorteó dos rondas, la primera ante el brasileño Thiago Seyboth Wild (83) y la última en el partido que inauguró la jornada del jueves con un triunfo sobre el serbio Laslo Djere (35) por 6-4 y 7-5.

Cruce argentino

El rosarino Federico Coria, por su parte, ratificó su buen momento y avanzó hoy a los cuartos de final, tras sorprender al segundo favorito al título, el británico Cameron Norrie, a quien superó por 6-2, 4-6 y 6-3.

Federico Coria no lo puede creer.

Coria, ubicado en el puesto 106 del ranking mundial de la ATP, empleó dos horas y 20 minutos para eliminar al británico Norrie (20), finalista en Buenos Aires el año pasado.

Sebastián Báez

El próximo rival de "Fefo" Coria para los cuartos de final del viernes será Sebastián Báez (Argentina), que superó a Luciano Darderi (Italia), reciente ganador del Córdoba Open, por 6-4 y 7-5.

En el restante partido, Andrea Vavassori (Italia) derrotó a Laslo Djere (Serbia), por 6-4 y 7-5.

En dobles

Estos fueron los resultados en dobles:



Horacio Zeballos (Argentina) y Marcel Granollers (España) vencieron a Yannick Hanfmann (Alemania) y Juan Pablo Varillas (Perú), por 6-1 y 6-3.



Nicolás Barrientos (Colombia) y Rafael Matos (Brasil) derrotaron a Roberto Carballes Baena (España) y Jaume Munar (España), por 6-1 y 6-1.



Y Simone Bolelli (Italia) y Andrea Vavassori (Italia) a Guillermo Durán (Argentina) y Tomás Martín Etcheverry (Argentina), por 6-7 (6-8), 6-2 y 10-6.

Los partidos de este viernes

Cancha número 1:



A las 13.30: Dusan Lajovic (Serbia) vs. Facundo Díaz Acosta (Argentina).



No antes de las 15.30: Federico Coria (Argentina) vs. Sebastián Báez (Argentina).



No antes de las 18.30: Carlos Alcaraz (España) vs. Andrea Vavassori (Italia).



No antes de las 20: Nicolás Jarry (Chile) vs. Tomás Martín Etcheverry (Argentina)



Cancha número 2:

No antes de las 16.30: Marcelo Melo (Brasil) y Matwe Middelkoop (Países Bajos) vs. Sebastián Báez (Argentina) y Thiago Seyboth Wild (Brasil).