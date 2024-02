Así luce el sobrino de Michael Jackson en la nueva biopic del Rey del Pop

Michael, la nueva biopic sobre Michael Jackson, ha liberado la primera imagen oficial de Jaafar Jackson interpretando al “Rey del Pop” y el enorme parecido entre el joven protagonista y el recordado bailarín no ha pasado desapercibido.

La película, que tiene programado su estreno para el 18 de abril de 2025, mostrará al sobrino de la legendaria estrella musical dando vida al cantante de “Beat It” y “Smooth Criminal”.

Con 27 años, Jaafar ya ha demostrado ser más que un simple parecido físico con su tío. Según han señalado miembros del equipo de producción, el artista emergente no solo comparte el aspecto físico del Rey del Pop sino que ha capturado su esencia de una forma que pocos podrían.

En la nueva imagen promocional se aprecia a Jaafar recreando uno de los emblemáticos look de Michael, específicamente uno de los que usó en las presentaciones en vivo para “Man In The Mirror”.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El productor Graham King destacó la única e irremplazable conexión de Jaafar con el papel: “Con Jaafar, cada aspecto, cada nota, cada movimiento de baile es Michael”.

El director Antoine Fuqua y el fotógrafo Kevin Mazur, quien tuvo el privilegio de documentar la carrera de Michael, incluidos los ensayos de su última gira “This Is It”, compartieron su admiración y asombro al ver a Jaafar en acción, confirmando que más allá de un asombroso parecido físico, Jaafar logra transmitir realmente el espíritu de Michael de manera mágica.

Jaafar no será el único en dar vida a Michael, pues el largometraje también mostrará otras etapas tempranas de la carrera artística de Jackson. De tal manera, la productora encargada del proyecto sobre el “Rey del Pop” confirmó que Juliano Krue Valdi, un talentoso joven imitador de Michael de tan solo 9 años, fue seleccionado para interpretar al legendario cantante en su infancia. El joven actor revivirá los momentos en los que el músico, a la edad de 11 años, formaba parte de The Jackson 5 junto a sus hermanos.

Jaafar Jackson como Michael Jackson.

Equipo creativo y elenco de primera línea para la película “Michael”

Detrás de Michael se encuentra un equipo creativo altamente reconocido, encabezado por el director Antoine Fuqua y el productor Graham King, conocido por su trabajo en películas galardonadas como Bohemian Rhapsody. La escritura del guion ha estado a cargo de John Logan, nominado tres veces al Oscar y conocido por Gladiador, El aviador y Skyfall.

La biopic también cuenta con la colaboración de aquellos que conocieron y trabajaron con Michael Jackson, lo que suma un poco más de realismo y profundidad al proyecto. El elenco incluye a personajes clave en la vida del autor de “Thriller”, como Colman Domingo interpretando a Joe Jackson (el padre de Michael), Nia Long como Katherine Jackson (su madre), Juliano Krue Valdi como el joven Michael y Miles Teller en el papel del abogado John Branca.

Lionsgate se encargará de la distribución del film en Estados Unidos y Japón, mientras que Universal Pictures International llevará el largometraje a las audiencias globales, excluyendo Japón.

La producción ha sido descrita como un retrato conmovedor y honesto de la figura compleja que se convirtió en el “Rey del Pop”, con el propósito de presentar sus logros y desafíos a una escala épica y cinematográfica. (Infobae)