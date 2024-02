Sebastián Báez exhibió un altísimo nivel y tendrá revancha con Luciano Darderi

El tenista argentino Sebastián Báez lució un altísimo nivel y se instaló sin pasar sobresaltos en los octavos de final del Argentina Open tras derrotar al español Bernabé Zapata Miralles por 6-3 y 6-3.



Báez, ubicado en el puesto 30 del ranking mundial de la ATP, le ganó a Zapata Miralles (78) luego de una hora y 10 minutos de juego, en el partido que completó la jornada en la cancha central del Buenos Aires Lawn Tennis Club, en el barrio porteño de Palermo.



Báez, de 23 años, asumirá su próximo compromiso ante el también argentino pero nacionalizado italiano Luciano Darderi (76), con el que perdió el sábado pasado en una de las semifinales del Córdoba Open.



El tenista nacido en el partido bonaerense de San Martín salió a jugar con mucha decisión, con tiros profundos y angulados, con la misión de saldar una asignatura pendiente que tiene en el ATP porteño, donde nunca pudo repetir las buenas actuaciones que sí demostró en otros torneos sobre polvo de ladrillo del circuito.



Báez, que cayó en octavos de final en 2022 y en la ronda inicial el año pasado, logró un quiebre rápido de servicio que le permitió adelantarse 2-1 y luego estiró a 3-1 ante un rival como Zapata Miralles que es muy sólido sobre polvo de ladrillo y al que cuesta dominarlo.



El argentino, ganador de cuatro títulos durante su carrera, tres de ellos el año pasado, mantuvo siempre la iniciativa y no cambió su estrategia de juego cuando cedió el servicio y el español igualó el set 3-3.



Báez insistió con sus tiros profundos y el valenciano fue un cúmulo de errores no forzados, cedió su servicio dos veces más y Báez se llevó el set inicial por 6-3.



El argentino siguió al frente por 1-0 en el tercero ya con cuatro games consecutivos ganados y el aliento del público que deseaba verlo ganar en la cancha central, luego de un comienzo de año sin buenos resultados en el circuito, aunque fue el artífice de la victoria de Argentina sobre Kazajistán en la serie de Copa Davis jugada en Rosario, y el fin de semana pasado arribó a las semis en el Córdoba Open.



Báez cerró el segundo set por otro 6-3 y lo festejó con el público que lo aplaudió y reconoció su buena actuación, la mejor que mostró en Buenos Aires.



"Estoy contento por haber jugado bien ante un rival difícil al que conozco desde hace muchos años. Agradezco el apoyo de la gente y que se haya quedado a verme hasta tan tarde", analizó Báez instantes después de su victoria.



"Son poquitas las oportunidades que tengo para jugar en casa así que lo disfruto mucho. En el tenis siempre hay revancha y espero tenerla", indicó respecto de su futuro cruce con Darderi.



En el partido previo a la presentación de Báez, el veterano serbio Dusan Lajovic (58), de 33 años, se instaló en los octavos de final con una muy convincente actuación que le permitió doblegar a la promesa del tenis francés Arthur Fils (36), de 19 años, por 6-3 y 6-4.



El serbio jugará su próximo partido este miércoles frente al chileno Alejandro Tabilo (54), quien más temprano venció en sets corridos al alemán Yannick Hanfmann (56) por 6-1 y 6-3.



"Me encanta la ciudad, la gente y la comida, jugar en Argentina me sienta bien porque siempre encuentro mi nivel y el ambiente en el estadio es muy bueno. Nunca jugué contra Tabilo, espero hacerlo bien como en esta jornada", expresó Lajovic en el breve contacto que mantuvo con los medios de prensa luego de su triunfo.



El balance de la jornada para los tenistas argentinos arrojó tres victorias, las de Báez, Federico Coria y Camilo Ugo Carabelli, y dos derrotas, las de Mariano Navone y la más dolorosa de Diego Schwartzman, quien acumula un mal resultado tras otro e insinuó que no soportará mucho tiempo más esta situación.



El rosarino "Fefo" Coria 106) superó sus propios vaivenes y se instaló en los octavos de final tras un buen triunfo en la ronda inicial sobre el austríaco Sebastián Ofner (38) por 7-5, 4-6 y 7-5.



Coria, de 31 años y semifinalista del Córdoba Open el último fin de semana, jugará en los octavos de final ante el británico Cameron Norrie (20).



Norrie, segundo favorito al título y finalista el año pasado, fue exceptuado de la ronda inicial e ingresará a jugar directamente en los octavos de final.



Por su parte, el porteño Camilo Ugo Carabelli (134), surgido de la clasificación, se instaló en octavos de final luego de una actuación convincente que le permitió imponerse sobre el peruano Juan Pablo Varillas (85) por 7-6 (7-5) y 6-4.



El argentino, de 24 años, repitió la actuación que había cumplido el año pasado en Buenos Aires, cuando también superó la clasificación, luego venció al colombiano Daniel Elahí Galán y finalmente cayó en octavos de final ante el serbio Dusan Lajovic.



El tenista porteño, campeón este año en el Challenger brasileño de Piracicaba, se dará un gusto grande puesto que su próximo partido será en la cancha central Guillermo Vilas, el próximo jueves y ante el español Carlos Alcaraz (2), máximo favorito al título y campeón defensor.



En cuanto a las derrotas, dolió la del "Peque" Schwartzman (116), muy lejos de su mejor versión, que cayó ante un tenista surgido de la clasificación, el colombiano Daniel Elahí Galán (80), por 2-6, 6-1 y 6-4.



Schwartzman, quien fue campeón del Argentina Open en 2021 y también finalista en las ediciones de 2019 (perdió con el italiano Marco Cecchinato) y 2022 (cayó ante el noruego Casper Ruud), venía de perder rápido en el Córdoba Open, en la ronda inicial ante el argentino Román Andrés Burruchaga.



"Cuesta describir el momento deportivo que estoy pasando. Las semanas pasan y las respuestas adentro de la cancha no aparecen. Quiero agradecer de corazón a toda la gente, no saben lo lindo y lo que representa sentirme en este momento bancado y alentado como lo hacen adentro", comentó el "Peque".



Otra derrota aunque más lógica fue la del bonaerense Navone (117), surgido de la clasificación, ante un tenista en el mejor momento de su carrera como el gesellino nacionalizado italiano Luciano Darderi, quien lo venció por 6-2 y 6-1.



Darderi, campeón el domingo último en el Córdoba Open, pretende causar otro batacazo en el Argentina Open aunque habrá que ver si Báez se lo permite.