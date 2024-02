Menotti elogió a Mascherano y a Scaloni, y fue tajante con Brasil: “Me da vergüenza”

César Luis Menotti, emblema del fútbol argentino y actual director general de Selecciones Nacionales de la AFA, resaltó que “a los resultados los respalda una idea”, al referirse a la flamante clasificación del seleccionado albiceleste Sub 23 a los Juegos Olímpicos París 2024.

“Estoy feliz. Cuando los resultados pertenecen a estructuras sólidas y no solo a resultados, a uno lo reconforta. A veces se gana porque se gana, otras porque se trabaja y se respeta una idea. Es un paso importante para el fútbol nuestro”, valoró el entrenador campeón del mundo en la copa de 1978.

En esa misma charla con el programa Puede pasar, que emite DSports Radio, evitó meterse en las idas y vueltas en el vínculo entre el presidente Claudio Tapia y el técnico del seleccionado,

Lionel Scaloni: “No me gusta hablar de lo privado de la conducción de AFA, pero sí, si está ahí es porque todos lo apoyamos. No manejo esos inventos de cuarta que aparecen en los medios, no me interesa”.

Menotti defendió la gestión de Javier Mascherano al frente del equipo que logró en Venezuela el pasaje a los Juegos Olímpicos de París y calificó la clasificación “como un paso muy importante para el fútbol argentino”.

“(Javier) Mascherano está bien donde está”, elogió el prestigioso director técnico, de 85 años.

Luego, amplió: “El mundo del fútbol a nivel selecciones está en decadencia, la pertenencia hoy es más del mundo de los negocios. Por suerte hoy lo podemos defender desde donde estamos. Donde estaba la pelota, el jugador y la gente, en una relación cultural, aparece el mundo de los grandes negocios. En eso tenemos que cuidarnos”.

Del mismo modo, Menotti sostuvo que (Lionel) “Scaloni está bien donde está”, aunque resaltó que “no hace falta convencer a nadie para que se quede en la Selección”, expresó sobre el DT campeón mundial en Qatar 2022.

“Ha logrado en primer lugar algo que es fundamental, volvió a sentirse la representación. El futbolista siente que está representando al fútbol argentino, que es lo que había que hacer, fortificar la relación del pueblo y la gente con la AFA. Deberíamos hacerlo en la competencia argentina, pero esto se había perdido; ahora la gente está feliz, el equipo ha encontrado un respaldo de seriedad en la conducción”, valoró el hombre que fue técnico de Huracán, Barcelona, Boca, River, Independiente y Rosario Central, entre otros clubes.

Respecto del día en que Lionel Messi deje de jugar al fútbol, Menotti también dio su punto de vista.

"Y cuando ese día llegue, también dejará un vacío grande en la selección argentina. Le pasó a Di Stéfano, a (Omar) Sívori y a Maradona, a todo el mundo le pasa. Hay que ver cómo se siente y las ganas que tenga, pero se supone que no va a haber un Messi para siempre, como no hubo un Maradona, un Di Stéfano... Hay un montón de chicos jóvenes y proyectos, los jugadores pasan, todos hemos pasado, no se es futbolista hasta los 40 años", señaló.

"Si él necesita salir de tanta responsabilidad hay que respetarlo, y Argentina seguirá sacando jugadores, así como sacó a Maradona y Messi, hay un montón de chicos que juegan bien y se puede seguir armando un equipo competitivo. No es que si se va Messi se termina la Selección”, amplió.

Por otro lado, Menotti calificó de “vergüenza” la racha negativa que atraviesa el fútbol de Selecciones de Brasil.

“Me da vergüenza. Me ha tocado vivir una época increíble de ellos en el Mundial del '70. No se ve esa identidad que se veía históricamente en la selección. Veo en la conducción una decadencia cultural y no entiendo cómo se puede jugar tan mal y sin sostener toda su historia brillante. Hoy prevalecen más los negocios, no se defiende la representación de la selección y la participación de los clubes. Me da vergüenza escucharlo y sentirlo, sobre todo porque me tocó vivir la época más brillante de la historia del fútbol brasileño”, finalizó.