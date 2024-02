“Lo que no te dicen de los cumpleaños”: el emotivo video que compartió Jennifer Aniston

Jennifer Aniston, la reconocida actriz de Hollywood, marcó un nuevo hito en su vida al cumplir 55 años el pasado domingo 11 de febrero. Este festejo llega en un momento de brillantez para la estrella, quien ha dejado una huella imborrable en la industria cinematográfica y ha cultivado relaciones cercanas con sus colegas en el mundo del espectáculo.

Sin embargo, estos últimos meses no han estado exentos de desafíos, ya que la actriz tuvo que enfrentar la dolorosa pérdida de su querido compañero de reparto en Friends, Matthew Perry.

En honor a su cumpleaños, Aniston decidió compartir un emotivo homenaje consigo misma a través de sus plataformas en redes sociales, donde cuenta con una legión de seguidores que supera los 45 millones. La publicación incluyó un sentido video que recopilaba momentos significativos de su carrera y una reflexión profunda sobre el paso del tiempo.

Desde su debut en la pantalla grande en 1993 con Leprechaun, ha conquistado el corazón de millones de espectadores en todo el mundo, consolidando su estatus como una de las estrellas más queridas de la industria. Su papel protagónico en la exitosa serie Friends la catapultó a la fama y le permitió formar vínculos duraderos con colegas como Courteney Cox-Arquette y David Schwimmer.

El video compartido por Aniston comenzó con una escena emblemática de su personaje en Friends, Rachel Green, quien se enfrenta al desafío de cumplir 30 años. A lo largo del clip, se suceden momentos clave de la vida y carrera de la actriz, acompañados por una narración reflexiva sobre la percepción del envejecimiento. Aniston compartió con sinceridad: “Lo que no te dicen sobre los cumpleaños es que, cuando cumplís un año más, también sos los años que tenías antes”.

La profundidad de sus palabras resonó entre sus seguidores, quienes encontraron consuelo y conexión en su mensaje. Además comparó el proceso de envejecimiento con pelar una cebolla, donde cada año se suma a los anteriores, formando capas de experiencias y aprendizajes. Para ilustrar este concepto, la actriz compartió un poema titulado “Las Capas” del renombrado poeta Stanley Kunitz.

El poema dice así: “He recorrido muchas vidas, algunas de ellas la mía, y ya no soy quien era, aunque algún principio de ser permanece, de lo cual lucho para no desviarme. Cuando miro hacia atrás, como me veo obligado a mirar antes de que pueda reunir fuerzas para continuar mi viaje, veo que los hitos disminuyen hacia el horizonte y los lentos fuegos que se arrastran de los campamentos abandonados, ruedan en ángeles carroñeros de alas pesadas”.

“Oh, me he hecho una tribu fuera de mis verdaderos afectos. ¡Y mi tribu está dispersa! ¿Cómo se reconciliará el corazón a su fiesta de pérdidas? En un viento creciente el polvo maníaco de mis amigos, los que cayeron en el camino, me pica amargamente en la cara. Sin embargo, me giro, me giro, algo exultante con mi voluntad intacta de ir donde quiera que tenga que ir, y cada piedra en el camino es preciosa para mí. En mi noche más oscura, cuando la luna estaba cubierta y vagué entre los escombros, una voz nublada por un nimbo me dijo: vive en las capas, no en la basura”.

“Aunque me falta arte para descifrarlo, sin duda el próximo capítulo en mi libro de transformaciones ya está escrito. No he terminado con mis cambios”, concluye.

El poema, que explora la evolución personal a lo largo de la vida, fue recibido con aprecio y admiración por parte de los seguidores de Aniston. Además de las felicitaciones por su cumpleaños, la publicación generó un diálogo en torno a la naturaleza del tiempo y el crecimiento personal.

Su amiga, Courtney Cox publicó en su cuenta de Instagram un homenaje en su día el cual dice, “No estoy segura de por qué este es uno de mis clips favoritos... Supongo que es porque nadie más en el mundo podría hacer que esta línea suene tan bonita. Feliz cumpleaños mi dulce Jenny Louise. Tampoco sé por qué la llamo así... pero seguro que te quiero”.

