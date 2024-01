Andrés Del Sol: “El que no quiere dirigir en Bahía, no le gusta el básquet”

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

“Estoy un poco triste”, confesó Andrés Del Sol, hablando con “La Nueva”.

Recién salía de desvincularse de Deportivo Madryn, donde trabajó los últimos tres años como entrenador. Previamente, tuvo un proceso que incluyó nueve años en Ferrocarril Patagónico, participando, inclusive, dos temporadas de Liga Federal.

“La verdad que me ofrecieron dirigir únicamente minibásquet y no acepté. A excepción del último torneo, fuimos campeones en los cuatro restantes en Primera”, contó Tati, de 51 años.

“La idea del club siempre fue progresar y llegar a la Liga. Es un club que apuesta al fútbol y está en el Nacional B. Nunca se pudo dar el saltito que nos habíamos propuesto. Tal vez fue un poco lo que confundió el camino”, entendió el DT bahiense.

Radicado en Madryn desde 2007, Tati, un base explosivo surgido de El Nacional y que en nuestra ciudad llegó a jugar en Liga Nacional por Estudiantes, desde ayer está con el bolso armado en caso de recibir alguna propuesta.

-¿Estás dispuesto a emigrar?

-Sí, totalmente. En Madryn las posibilidades son limitadas. Ya lo hablé con mi familia.

Tati con su hijo Renato.

-¿Te gusta más lo formativo o equipos superiores?

-Depende de las posibilidades. Acá yo estaba full time, no tuve otro trabajo. Estoy dispuesto a dirigir si me conviene económicamente y deportivamente.

-Últimamente los torneos ahí fueron muy competitivos, ¿no?

-Sí, muy competitivos. El torneo Apertura se extendía de marzo a julio, lo cual daba la posibilidad de que aquellos jugadores de Liga Nacional o Liga Argentina pudieran jugar durante el receso. Y todos los clubes se reforzaban.

-El que te recuerda acá en Bahía te vincula con el Tati jugador. ¿Alguien se acordó de vos y tuviste chance de dirigir en la ciudad?

-Nadie es profeta en su tierra. Me fui a los 18 años siendo jugador y me gané la vida afuera. Y como entrenador me pasó lo mismo. Pero, ¿quién dice que no pueda hacer una buena experiencia ahí?. Tengo mis amigos, mi familia... Tuve un acercamiento con Villa Mitre antes de que empezara la temporada de Liga Argentina, previo a que surgiera la posibilidad de Laura Cors, y finalmente optaron por el actual entrenador (Gastón Fernández).

-¿Sería un lindo desafío para vos mostrarte en tu ciudad?

-Bahía Blanca es la Capital del Básquet. El que no quiere dirigir en Bahía, no le gusta el básquet. Lo veo de esa manera. Cada barrio tiene su club, sus hinchas, sé de qué manera se vive el básquet y eso a cualquier entrenador lo apasiona. Me encantaría si me cerrara alguna propuesta.