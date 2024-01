Los mexicanos, contra Messi y compañía, defensores del título de la Leagues Cup 2024

Inter Miami, con Lionel Messi y Gerardo Martino como DT, empezará la defensa del título de la Leagues Cup 2024 del fútbol de los Estados Unidos, en un grupo que compartirá con los clubes mexicanos Tigres de Monterrey y Puebla.

El citado certamen comenzará el 26 de julio venidero y, en esta ocasión, fue dividido en ocho zonas iniciales para la llamada Conferencia Oeste y siete para la Conferencia Este.

Además, América de México y Columbus Crew de la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos pasarán directamente a la ronda de treinta y dos avos de final del certamen.

Inter Miami, que además de Messi también cuenta en sus filas con Franco Negri (ex Newell’s), Facundo Farías (ex Colón de Santa Fe), Tomás Avilés (ex Racing), Nicolás Freire (ex Argentinos Juniors) y Benjamín Cremaschi, se adjudicó la última edición del torneo copero, al derrotar en la final al Nashville FC, por penales (10-9), luego de que el encuentro realizado en agosto pasado finalizara empatado 1-1 en el período reglamentario.

Los grupos

Oeste 1

Monterrey

Pumas

Austin FC

Oeste 2

Chivas

San José Earthquakes

LA Galaxy

Oeste 3

St. Louis City SC

FC Dallas

FC Juárez

Oeste 4

Toluca

Sporting Kansas City

Chicago Fire

Oeste 5

León

Portland Timbers

Colorado Rapids

Oeste 6

Seattle Sounders

Minnesota United

Necaxa

Oeste 7

LAFC

Vancouver Whitecaps

Xolos

Oeste 8

Houston Dynamo

Real Salt Lake

Atlas

Este 1

FC Cincinnati

New York City FC

Querétaro

Este 2

Orlando City

Atlético de San Luis

CF Montreal

Este 3

Tigres

Puebla

Inter Miami

Este 4

Philadelphia Union

Charlotte FC

Cruz Azul

Este 5

New England Revolution

Nashville SC

Mazatlán FC

Este 6

Pachuca

New York Red Bulls

Toronto FC

Este 7

Atlanta United

Santos Laguna

DC United

Instalados en 16vos.

América

Columbus Crew