Paolella será el DT de Sansinena: "Estoy feliz por estar otra vez en el club"

Otro hombre de la casa dirigirá a Sansinena en el Promocional liguista. Tras la salida de Ricardo Flores, la dirigencia albirroja buscó otro DT con sentido de pertenencia y llegó Bruno Paolella.

El "Búfalo" ya dirigió en el segundo semestre de 2018 y luego estuvo como ayudante de campo de Emiliano "Pocho" Ortiz en el Federal A (2021).

"Estoy feliz por estar otra vez en el club. Y tratándose de Sansinena, tomé la decisión más con el corazón que con la razón", le dijo a La Nueva.

"Tenía una linda propuesta de Olimpo para ser ayudante de campo de Gastón Sancho, con quien tengo una linda amistad desde la época donde jugamos juntos en el viejo Federal C en Ferroviario de Coronel Dorrego, y no se dio por una cuestión económica. Automáticamente me llamó Fabián Diana (presidente de Sansinena), nos reunimos, me dio un pantallazo general del club y nos pudimos de acuerdo casi enseguida", amplió.

Bruno llega con más experiencia en el cargo, ya que en el camino al regreso dirigió Club Darregueira y fue ayudante de campo de Octavio Araneta en Liniers.

Paolella estará acompañado por Juan Vallejos (profe) y Francisco Nicosiano (entrenador de arqueros), aunque resta resolver el ayudante de campo, que se definirá en las próximas horas.

"También voy a necesitar un segundo profe porque me dijeron las terceras van a jugar lunes o martes", apuntó.