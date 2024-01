El susto de Echeverri en la victoria de Argentina: "Sentí mucho miedo, nunca sentí algo así"

El jugador de la Selección argentina Sub-23 Claudio “Diablito” Echeverri dio detalles sobre la particular situación que vivió en el triunfo frente a Chile por goleada 5 a 0 y aseguró que sintió “mucho miedo” por el dolor que tuvo en el pecho.

Argentina aplastó a su par chileno y logró el pase al cuadrangular final, en el que deberá medirse ante Brasil, Paraguay y Ecuador o Venezuela para buscar una de las dos plazas para los Juegos Olímpicos de París 2024, sin embargo, la joven joyita de River generó preocupación.

"En el partido me agarró un dolor en el pecho muy fuerte. No podía cambiar el aire, no podía respirar muy bien. Me asusté mucho. Me tiré para cambiar el aire y después, gracias a Dios, se me pasó un poco", afirmó Echeverri.

"Después seguí bien. Igual voy a hablar con los médicos, a ver qué es. Nunca me había pasado algo así, sentí mucho miedo. Estoy bien, gracias a Dios", añadió el mediocampista que recientemente fue vendido al Manchester City pero que permanecerá en River hasta enero de 2025.

La preocupación por el “Diablito” se dio a los 35 minutos del primer tiempo, momento en el que debió ser asistido por el cuerpo médico e incluso debió abandonar el campo de juego durante un lapso de tiempo en camilla. Posteriormente, retornó al encuentro.

Por otra parte, Echeverri dejó en claro que está "muy contento por la victoria y la clasificación" y aseguró que hicieron "un gran trabajo". Además, celebró haber sido titular por primera vez en el certamen, aunque hizo una autocrítica por su rendimiento: "Trato de aprovechar esta oportunidad que me da el técnico. La verdad, hicimos un gran trabajo con el equipo para llevarnos la victoria. Estamos muy bien".

"La verdad, no tuve un buen partido yo. Soy muy autocrítico. Pero bueno. De a poco vamos a seguir mejorando para llegar muy bien a la fase final", sentenció. (NA),