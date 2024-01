Tormentas: nueva alerta amarilla para Bahía Blanca y alrededores

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una nueva alerta amarilla por tormentas para la tarde de este martes, para Bahía Blanca y sus alrededores.

"Se prevé que la región se inestabilice durante la tarde con probabilidad de que se generen tormentas aisladas, pudiendo algunas ser fuertes", indicaron desde el ente.

De acuerdo a lo informado esta mañana, las tormentas serían aisladas y podrían acumular entre 10 y 20 mm en cortos períodos de tiempo, pudiendo ser superados en forma puntual.

También se espera ocasional caída de granizo, actividad eléctrica aislada y ráfagas que podrían alcanzar los 40-50 km/h. Habrá tendencia a la mejora sobre la noche, con baja probabilidad de chaparrones.

Se espera que las tormentas afecten no solo a Bahía Blanca, sino también a Coronel Dorrego, Coronel Rosales, Villarino, Monte Hermoso, entre otras localidades.

Para este tipo de alertas, desde el SMN recomiendan no sacar la basura; retirar aquellos objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse y no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

Esta nueva alerta amarilla por tormentas se suma a la vigente alerta roja por altas temperaturas, renovada por el SMN este lunes tras una semana de calor extremo.

Estas condiciones meteorológicas también representan un riesgo elevado de incendios. Desde la Provincia y el municipio recuerdan tomar las precauciones necesarias para evitar posibles focos: no quemar pastizales, restos de podas o residuos; no tirar vidrios o botellas en terrenos baldíos; y no arrojar colillas de cigarrillos.