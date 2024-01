Monte comenzó el año con el regreso de Leonas y una Leoncita

Atlético Monte Hermoso, vigente campeón del torneo superior de la Asociación Bahiense de Hockey en Damas, comenzó ayer con los entrenamientos de cara a una nueva temporada y tuvo dos regresos rutilantes. Pero eso no es todo.

El albirrojo realizó la primera práctica de pretemporada con el retorno de una jugadora histórica como Giselle "Yiyo" Juárez y, además, con la vuelta de María Emilia Larsen, quien viene de participar en dos mundiales juveniles con Las Leoncitas y ser parte de Banco Provincia en el Torneo Metropolitano.

Además de ellas dos, este año Monte también contará con la vuelta de Bárbara Dichiara, quien forma parte de Las Leonas y días atrás fue campeona del Metro con San Fernando.

El plantel de Monte que entrenó ayer y un mensaje a Barbi: "Te estamos esperando".

"Contar con estas referentes para nosotros es un orgullo", contó Ricardo Mora, quien luego de estar como coordinador volverá a ser el entrenador principal en Primera, en reemplazo de Raúl Molla.

Yiyo, quien fuera -entre otras cosas- la primera jugadora de la ABH en jugar un Mundial, regresará al club luego de un paso por España donde se desempeñó en Unión Deportiva Taburiente de Islas Canarias (España) y en la última temporada lo hizo en Athletic Terrassa de Barcelona.

También, tiempo atrás resultó pieza fundamental del equipo de Monte que fuera multicampeón a nivel local y, sobre todo, subcampeón argentino en 2012.

"Yo venía hablando hace cinco años con ella y siempre nos faltaba una cuotita para que pueda dar el paso y volver. Ahora se pudo dar. Fue muy lindo verla a Yiyo sonreír y estar contenta en su casa y en su cancha, más allá de su jerarquía...", contó Ricky.

Yiyo Juárez vuelve a su casa.

El retorno de Bárbara al club será en un contexto especial, ya que entrenará durante la semana en el CeNARD con Las Leonas -en pleno proceso olímpico- y viajará los fines de semana para disputar el torneo doméstico.

"Es una gran satisfacción volver a tener Barbi y más con el esfuerzo de estar toda la semana en Buenos Aires y venir a jugar los fines de semana", señaló Mora.

Bárbara Dichiara vuelve a Monte.

Mari, por su parte, llega desde Banco Provincia y tras formar parte -como reserva- del subcampeonato mundial de Las Leoncitas en Chile 2023, en lo que significó su segunda experiencia mundialista, ya que también jugó en Sudáfrica 2022.

"Lo de Mari fue una sorpresa, no estaba planificado, por cuestiones de logística decidió quedarse y este año va a estar con nosotros", explicó el DT.

"Ella fue la que menos tiempo estuvo afuera -agregó- pero es una persona que apreciamos un montón y en lo particular le tengo un afecto especial. Me puso re contento cuando me dio esa noticia".

Mari Larsen con la medalla de ¡subcampeona mundial juvenil!

Como esa tarde con Las Leonas y Las Leoncitas, Larsen y Dichiara volverán a jugar en el balneario.

Además de estas altas, el plantel sufrió una baja importante y, también, una restructuración en el cuerpo técnico.

"Perdimos a Mica Gentili para este año, que es una referente para nosotros; no la vamos a retirar todavía, pero está queriendo disfrutar un poco más de su familia, así que este año no la vamos a tener", contó Ricardo.

Mica Gentili en su último partido con Monte, al menos por ahora...

En cuanto al equipo de trabajo, Ricky volverá a ser el DT principal en reemplazo de Raúl Molla y Juan Ignacio Porras sustituirá a Fernando López en la preparación física.

"El Polaco (Raúl Molla) se quedó con ganas de volver, pero su logística es más compleja. Nos dio mucha pena no poderlo tener a él y a Fer López, que era nuestro profe y este año no continúa. Tuvimos que renovar y adaptarnos otra vez", señaló.

Ricardo Mora volverá a estar al frente de la Primera.

El año pasado, Atlético fue campeón del Torneo Apertura y también del Clausura, lo que le permitió también quedarse con la Copa ABH.

Por lo que este año tendrá la premisa de defender el título y además jugará la Súper Liga conducente al Súper 8, certamen que reúne a los mejores elencos del país.

"Tener este equipo es un gran desafío para este año; ojalá que podamos estar a la altura para que ellas estén contentas. Tenemos un grupo bárbaro, con chicas jóvenes pero de experiencia. Estamos super contentos, ayer tuvimos un gran inicio y estamos felices de poder contar este plantel y muy contentos de estar un año más en Monte, que es un club muy lindo para trabajar. Feliz...", cerró Ricardo.

Puesto a punto

Como parte de los trabajos de preparación, Atlético Monte Hermoso disputará y organizará -junto a la Municipalidad- un cuadrangular.

El mismo se llevará a cabo el fin de semana largo de Carnaval (10, 11 y 12 de febrero) en la cancha de agua ubicada en el Polideportivo del balneario.

Además de Monte, del cuadrangular amistoso participarán el CASI, San Cirano y Tristán Suárez HC.