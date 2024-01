¡Qué momento! Periodistas iraquíes intentaron agredir al DT de la Selección

La eliminación de la selección de Irak de la Copa Asia provocó un tenso momento durante la conferencia de prensa, cuando su entrenador Jesús Casas enfrentó a los periodistas.

Tuvo que intervenir la seguridad para que la situación no pasara a mayores. El entrenador se expresó cuando los periodistas mostraron su enojo y estaban dispuestos a atacarlo.

"Ese es el apoyo que les dan a la selección iraquí y a su país. Me parece triste que en vez de estar orgullosos de lo que ha hecho esta selección, de la ilusión que ha despertado en el país, de unir al país durante mucho tiempo, se dediquen ahora cuando pierde a decir cosas que no tienen sentido. Cuando ganan no dicen nada, lo dicen ahora cuando pierde. Lo único que quieren hacer es ensuciar la imagen de Irak, la selección, mi imagen, creo que no corresponde y el pueblo iraquí es mucho más inteligente que eso", dijo.