Hackearon la cuenta de Instagram del titular de Región Sanitaria I

Un mal momento vivió el titular de Región Sanitaria I cuando desconocidos hackearon su cuenta personal de Instagram y enviaron mensajes a algunos de sus contactos con la intención de estafarlos.

El doctor Maximiliano Núñez Fariña describió que notó lo ocurrido cuando comenzó a recibir consultas de conocidos sobre una supuesta propuesta para realizar una venta de dólares.

"Fue de golpe. Poco antes del mediodía estaba volviendo a Bahía luego de recorrer el hospital de Punta Alta y en la ruta me empiezan a entrar mensajes de amigos preguntándome si era yo el que estaba pidiendo cambiar dólares. Por supuesto les digo que no y cuando intento ingresar a mi cuenta de Instagram me di cuenta que estaba bloqueado".

Agregó que "cuando llegué a Bahía fui a ver a un técnico y le dejé el teléfono para que pudiera volver a tener el dominio de la cuenta. Fue un poco menos de dos horas que tuvieron el control".

Núñez Fariña señaló que lo que le pasó "es un caos".

"Para uno es la angustia por la imposibilidad de hacer algo y para quienes te conocen porque no saben si te pasó algo o no".

"Ahora le sumé otras cuestiones de seguridad para evitar que esto vuelva a pasar, pero para las personas que no tenemos conocimiento de estas cosas es difícil darse cuenta", siguió diciendo.

El facultativo alertó por otras vías lo ocurrido para evitar que alguna persona sea engañada.

En este sentido indicó que ninguno de sus contactos entregó dinero a los estafadores.