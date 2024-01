Federico Harina: "Siempre me caractericé por hacer pocas cosas, pero ser insistente"

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

“Ahí dejé todo anotado en la pizarra”, aclara Federico Harina.

El tirador de Villa Mitre hizo un alto en el gimnasio donde trabaja como instructor. Habían pasado algunas horas de la séptima victoria consecutiva en la Liga Argentina.

-¿A qué hora te acostaste?

-Y... Entre que llegué del Dow, me bañé y cené, me debo haber acostado una y media. Encima, después de los partidos quedo con las revoluciones altas. Y desde que me acuesto me lleva como una hora dormirme. Así que me debo haber dormido dos y media o tres, y hoy a las siete me levanté.

-¿Qué se te cruza cuando apoyás la cabeza en la almohada después de un partido?

-Depende del resultado. A veces quedás con la adrenalina de ganar y otras con la bronca de la derrota. Suelo pensar bastante en el partido, tanto cuando ganamos o perdemos.

-¿Y el día posterior al partido?

-Sigo de la misma manera. Hoy, por ejemplo, siento una felicidad tremenda por el momento que estamos pasando. Dura unas 24 horas, después uno va a laburar y sigue con la vida.

-Algo que te debe favorecer bajándote a tierra.

-Sí, me viene perfecto porque me desconecta. Me pasó cuando jugué en Uruguay, que estaba 100% para el básquet y estás constantemente pensando en lo mismo.

-¿Al tirador, como vos, las imágenes que se le vienen son justamente los tiros?

-Queda en la memoria algún que otro tiro puntual, pero en la mayoría de los casos pasa el partido, salvo que haya sido un tiro al final. Lo que se me viene a la cabeza son situaciones de juego del equipo.

-¿Cómo definirías el presente de Villa Mitre, por encima de los resultados?

-Estamos en un gran momento. Obvio que no vamos a tener juegos de 40 minutos a la perfección, sí estuvimos cerca de lograrlo con Racing de Chivilcoy y Pergamino. Pero el rival también juega. Creo que mejoramos mucho el aspecto defensivo. Quilmes nos anotó cerca de 80 puntos, pero el resto de los seis tuvimos un promedio bajísimo de gol en contra. Ofensivamente cada uno está encontrando su rol, hay mucha predisposición, se van sintiendo cómodos muchos jugadores y el equipo se fue alargando. Hay rendimientos individuales muy altos, lo cual permite que colectivamente exista mayor fluidez. Y para el rival es mucho más difícil.

-¿A corregir es el tema de pérdidas?

-Sí, aunque estamos jugando a posesiones cortas, a correr y nos está yendo bien. Obvio que vamos a tener pérdidas y trataremos de bajarlas, pero este ritmo así de alto nos lleva al riesgo. Tenemos claro cuando nos equivocamos y que a veces tomamos decisiones apresuradas, pero con el juego que nos sentimos cómodos nos va a llevar a estos errores. Cuando encontramos el punto intermedio de correr y tomar buenos tiros nos sentimos sumamente cómodos y es donde sacamos ventajas antes de llegar al juego seteado.

-De visitantes les fue bien, ganando más de lo que perdieron, aunque enfrentarán a tres rivales como Pilar (lunes), Racing de Avellaneda (miércoles) y Lanús (viernes) que de local se hacen fuertes. El pensamiento medio de la Liga es “con que traigamos algo de visitantes está bien”. ¿La racha los puede relajar?

-Relajarnos no, porque estamos con una mentalidad bastante arrolladora. Se notó en los últimos juegos, cuando las cosas no salían y sabíamos, inconscientemente, que en algún momento haríamos un clic para darlo vuelta. No lo pensás, sino que lo sentís. Y en cuanto a la gira, los tres rivales están peleando arriba. Cuando termine la gira veremos qué nos trajimos.

-El verano es una época del año donde en la competencia misma se genera una meseta, hasta de indiferencia. ¿Te sorprendió la respuesta de la gente de Villa Mitre en estos partidos que jugaron en el Dow?

-No me sorprendió porque conozco a la gente de Villa Mitre. Es difícil el momento del país y con el calor tener ganas de ir a la cancha, pero a la gente de Villa Mitre le gusta ir y encima estamos contagiando dentro de la cancha. Estos tres partidos fueron la realidad de lo que me esperaba. Más allá de no haber jugado en el José Martínez, la gente acompañó y estamos felices por eso. Tratamos de retribuírselo en la cancha.

-En ese subibaja de cada equipo hoy ustedes están en la parte alta. ¿Qué se cruza por la cabeza?

-Creo que atravesamos el mejor momento y se debe a estamos enfocados de lleno en la Liga Argentina, sin tener la cabeza y el físico en dos torneos.

-¿Es una carga jugar el torneo local?

-No, pero sí la realidad es que nos estamos sintiendo más cómodos en este momento. También se están dando los resultados y eso ayuda a la cabeza y confianza.

-Falta muchísimo, ¿se cruza la palabra ascenso en algún momento?

-Lo vemos como algo muy lejano, no porque no imaginemos un ascenso, sino porque es una Liga durísima, en la que, a diferencia de otras temporadas todos se ganan entre sí, entonces hay que tener los pies en la tierra, sabiendo que estamos en un gran momento. Hay que ir de a poco, sin desenfocarnos.

-¿Cuánto hace que venís puliendo el tiro, sumando el pique y paso para dejar atrás al defensor?

-Es algo que tuve que ir incorporando, porque mis tiempos son más cortos para tomar los lanzamientos. Generalmente mi defensor no ayuda y cuando juego un bloqueo directo o indirecto me sale a atrapar el interno. Entonces, trato de aprovechar el momento previo para tomar el lanzamiento con un dribbling o saliendo de la cortina a velocidad. Sé que si me demoro el pivot me dobla. De todas maneras, cuando eso pasa, estamos haciendo bien una triangulación, porque Franco (Pennacchiotti) cae muy bien y toma su tiro de dos puntos; obviamente Jano (Martínez) está siempre atento a mis salidas y tenemos una conexión solo con mirarnos; los internos me bloquean bien y estoy con la confianza alta. Es una sumatoria de cosas que me benefician.

-Tenés el segundo mejor promedio de la Liga (casi 20 puntos por juego) y un 37% en tiros de tres. ¿Qué te queda por mejorar?

-Siempre me caractericé por hacer pocas cosas, pero ser insistente. No dribleo demasiado ni tampoco tengo gran técnica, no tengo varios recursos, sólo trato de hacer lo mío, insistir y tratar de hacerlo bien. Me gustaría ir más hacia adentro, pero quizá si lo agrego dejo de tomar lanzamientos de afuera. Entonces, confío en lo mío.

-Se te ve más estilizado físicamente. ¿Qué hay detrás?

-Algo que agregué esta temporada es que estuve entrenando durante dos meses flexibilidad, con el profe (Bernardo Montes), desde que volví de (Independiente) Pico. Un aspecto que no trabajaba mucho. Ejercicios de velocidad y, sobre todo, flexibilidad.

-Vas cumpliendo años y le sumás cosas a tu juego, lo cual habla de madurez. ¿Es saber en qué tenés que focalizarte para mantenerte vigente y sentirte mejor?

-Siempre fui muy competitivo, me gusta mejorar y lo intentaré hasta el último entrenamiento o partido. No pienso que por tener 32 años haya aprendido todo. Trato de aprovechar la madurez y seguir mejorando en lo que pueda, ya sea en lectura de juego, alimentación, lo físico, toma de decisiones...

-¿Estás en uno de tus mejores momentos?

-Sí, sobre todo porque viene acompañado del buen momento que está teniendo Villa Mitre. Jugar así y sumar siete victorias consecutivas es doblemente satisfactorio. Me encuentro con confianza, feliz.