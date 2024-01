Para disfrutar: los tries de Los Pumas 7s que valieron el título en Australia

El seleccionado argentino de juego reducido, Los Pumas 7s, se consagró campeón del torneo en Perth, correspondiente a la tercera estación del circuito SVNS de la World Rugby, luego de vencer hoy al local Australia por 31-5 en la final disputada en el estadio HBF Park.

El contundente triunfo del equipo capitaneado por el bahiense Santiago Álvarez Fourcade ante los Wallabies se consumó con tries de Marcos Moneta (3m. y 16m.), Germán Schulz (12m.) y Matteo Graziano (13m. y 17m.), más las conversiones de Joaquín Pellandini (4m.) y Santiago Mare (12m. y 14m.)

El conjunto oceánico descontó a los 19m. de juego con un try de Matthew González.

Mirá todos los puntos de la final:

Moneta recibió el premio al Jugador Mas Valioso (MVP) de la competencia tras sumar dos tries en la final, nueve durante su estadía en Perth y 20 en los tres fechas que se llevan disputadas en la actual temporada.



Los Pumas 7s. accedieron a la final después de eliminar en la instancia previa a Irlanda por 24-5, con tries de González, Osadczuk, Moneta e Isgró y conversiones de Pellandini y Mare.

En la jornada de sábado, los ganadores de la medalla de bronce en los pasados Juegos Olímpicos Tokio 2020 se adjudicaron el Grupo B del Seven australiano con victorias ante España (28-5), Canadá (29-5) y Sudáfrica (19-5) y en cuartos de final doblegaron nuevamente a España (28-17).

Argentina consiguió en Perth el segundo torneo de la campaña actual tras coronarse en el Seven de Ciudad del Cabo (Sudáfrica), también con triunfo sobre Australia en la definición (45-12). El historial con los oceánicos quedó ahora en 36 victorias de Los Pumas 7s y 40 derrotas sobre 76 enfrentamientos.

En la apertura de la temporada, en diciembre de 2023, el equipo argentino también fue finalista en Dubai (Emiratos Árabes), pero perdió ante Sudáfrica 12-7.

El seleccionado "albiceleste" lidera de la clasificación general del circuito con 58 unidades, seguido por Fiji (44), Australia (44), Sudáfrica (42), Irlanda (42), Nueva Zelanda (32), Francia (20), Estados Unidos (16), Samoa (14), España (11), Canadá (10) y Gran Bretaña (9).

El gran objetivo de Los Pumas 7s se focaliza este año en los Juegos Olímpicos de París, al que se clasificó tras ser segundo en el pasado circuito detrás del campeón Nueva Zelanda.

Con un nuevo formato, ahora llamado SVNS, el calendario internacional de seven está conformado por siete torneos y una serie final en la cual se definirá el campeón de la temporada. La competencia se extiende por siete meses durante los que los doce seleccionados participantes acumulan puntos con sus posiciones en cada fecha.

Tras ellas, los ocho mejores en la tabla llegarán a la Gran Final de Madrid para luchar por la corona 2024, mientras que los otros cuatro equipos (del 9º al 12º puesto) se medirán con los cuatro mejores del World Rugby Sevens Challenger Series en llaves de repechaje por una plaza en el cuadro principal del SVNS del año siguiente.

El circuito continuará del 23 al 25 de febrero con el Seven de Vancouver en Canadá y luego se disputará el Seven de Los Ángeles, el Seven de Hong Kong (5 al 7 de abril), el Seven de Singapur (3 al 5 de mayo) y la instancia final en Madrid (31 de mayo al 2 de junio).

El título en Perth significó la octava medalla dorada para Los Pumas 7s en su historial dentro del circuito de la especialidad. Las anteriores las ganaron en Los Ángeles 2004, San Diego 2009, Vancouver 2022, Hamilton 2023, Vancouver 2023, Londres 2023 y Ciudad del Cabo 2023.

También acumulan 16 preseas de plata: Santiago de Chile y Singapur 2002, Cardiff 2003, Hong Kong y Singapur 2004, Wellington y Los Ángeles 2005, George 2006, Ciudad del Cabo 2016, Ciudad del Cabo y Las Vegas 2018, Málaga 2022, Los Ángeles 2023, Singapur 2023, Toulouse 2023 y Dubai 2023.

Y otras 21 de bronce: París 2000, Durban 2001, Mar del Plata 2002, Dubai y Londres 2004, George y Londres 2005, Singapur 2006, Edimburgo 2007, George y Londres 2008, George, Wellington y Adelaida 2009, George, Adelaida y Londres 2010, Sydney 2018, Dubai I y II 2021 y Sevilla 2022.