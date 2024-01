Costas, autocrítico con el mal debut de Racing: "Hicimos todo para perder"

El entrenador de Racing Club, Gustavo Costas, no esquivó la autocrítica tras su fallido debut oficial en la Copa de la Liga, al afirmar que su equipo hizo "todo para perder" con Unión de Santa Fe en Avellaneda, donde jugó "un primer tiempo desastroso".

"No era lo que esperábamos -asumió el entrenador-, hicimos un primer tiempo muy malo, desastroso. Nos ganaron en todos los duelos individuales y no supimos pararnos en la cancha", dijo el DT tras el 0-1 en Avellaneda.

"En el segundo tiempo fue un poco más parejo pero tampoco fue lo que queremos. Hoy hicimos todo para perder, por eso vamos a hacer cambios", anticipó el entrenador de cara a la segunda fecha, en la que será nuevamente local frente a Tigre, el miércoles desde las 20.

Costas entendió que, en la segunda parte del partido con Unión, Racing "pudo haber empatado" como también el rival "haber hecho otro gol", por lo que evitó "poner excusas" para explicar el resultado.

El "Tatengue", que salvó su categoría de primera división en la última fecha del torneo pasado, se impuso con gol del mediocampista Joaquín Mosqueira a los 13 minutos de juego.

"Se jugó mal y cuando jugás mal casi siempre te toca perder. Hay que seguir trabajando y buscar alternativas, por suerte los chicos que entraron lo hicieron bien y en tres días ya tenemos otro partido", declaró.

"Esta derrota nos duele porque no la esperábamos, pero más allá de eso, mostramos poca personalidad en el primer tiempo… Nosotros no supimos, eso es lo que más me duele. A veces cuando no te salen las cosas, tenemos que tener esa actitud y esa rebeldía", concluyó Costas.