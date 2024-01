Los Pumas 7s ganaron dos veces y son semifinalistas en Perth

El seleccionado argentino de rugby Seven, Los Pumas 7s, venció a España, por 28 a 17 y se clasificó semifinalista del Seven de Perth (Australia), el tercer certamen del circuito SVNS que organiza la World Rugby (WR).

Los tantos del equipo argentino, dirigido por Santiago Gómez Cora, se concretaron con tries de Marcos Moneta (3), un try y dos conversiones de Santiago Mare y dos conversiones de Joaquín Pellandini (2).

Argentina había ganado el Grupo al vencer ayer a España por 28-5 y Canadá por 29-5, asegurándose el primer lugar al superar en esta madrugada a Sudáfrica por 19 a 5 con tries de Rodrigo Isgro y Moneta y un try y dos conversiones de Pellandini.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En otro cotejo de cuartos de final Irlanda le ganó a Francia por 21 a 14, debiendo jugar aún por esa instancia Fiji ante Sudáfrica y Estados Unidos ante Australia.

En el primer certamen de esta temporada fue en Dubai (Emiratos Arabes) y el campeón fue Sudáfrica tras vencer a Argentina por 12-7, mientras que la segunda fecha se celebró en Ciudad del Cabo (Sudáfrica) y Los Pumas 7s ganaron el oro tras superar en la final a Australia por 45-12

La tabla es liderada por Argentina con 38 unidades, Sudáfrica y Fiji suman 30, Nueva Zelanda les sigue con 28 e Irlanda tiene 26.

No obstante, el gran objetivo de Los Pumas 7s se ubica en los Juegos Olímpicos de París, al que clasificó al ser segundo en pasado circuito detrás del campeón Nueva Zelanda.

Con un nuevo formato y ahora llamado SVNS, el calendario internacional estará conformado por siete torneos y una serie final en la cual se definirá el campeón de la temporada. La competencia se extenderá por siete meses, y estará conformado por 12 seleccionados, que competirán y sumarán puntos en el ranking a lo largo de las siete primeras etapas.

Tras esa etapa final, los ocho mejores en la tabla llegarán a la Gran Final de Madrid para luchar por la corona de la temporada, mientras que los otros cuatro equipos (del 9º al 12º puesto), se medirán con los cuatro mejores del World Rugby Sevens Challenger Series. Los cuatro mejores de ese repechaje, ingresarán al cuadro principal del SVNS del año siguiente.

El circuito continuará de la siguiente manera: 23 al 25 de febrero, Seven de Vancouver; 2 y 3 de marzo, Seven de Los Ángeles; 5 al 7 de abril, Seven de Hong Kong; 3 al 5 de mayo, Seven de Singapur y 31 de mayo al 2 de junio la final en Final de Madrid