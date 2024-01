Crecen las estafas digitales: entre la impotencia y la astucia de los delincuentes

Las estafas digitales se multiplican y las maniobras implementadas por los delincuentes son tantas como las víctimas que caen en sus garras.

Mensajes de supuestos organismos oficiales, de plataformas y hasta presuntas compras o ventas de artículos son utilizadas para hackear teléfonos celulares o computadoras y apoderarse del dinero de las cuentas o tomar créditos de manera online.

Mediante discursos cuidadosamente elaborados los estafadores logran ganarse la confianza de las personas e influirlas para que brinden sus datos o descarguen aplicaciones que les permiten consumar el delito.

Supuesta compra

Una de las modalidades más repetidas es la que llevan adelante mediante llamados telefónicos o de WhatsApp, en los que un supuesto empleado de la plataforma Mercado Pago alerta a la víctima sobre una compra que se habría realizado a su nombre.

“Me llamaron desde un número que tenía el logo de la empresa y como había relizado una compra, pensé que era por eso”, indicó Sandra, quien fue víctima de una estafa.

Agregó que el sujeto “me habló de la compra de cuatro neumáticos y le dije que no la había realizado, entonces me dieron el nombre y apellido y el documento de una supuesta persona de Bahía Blanca que la había efectuado”.

“Me envió un certificado antiestafa, el sello del Banco Central y de la empresa, entonces me convenció. Después perdí el control de mi dispositivo y lograron ingresar a mi cuenta del banco, donde hicieron tres transferencias por 15 mil pesos, otra por 500 mil y tomaron un préstamo en Mercado Pago por 79 mil”.

El programa que descargó se denomina Team Viewer, que le permite al delincuente tener acceso remoto al celular de la víctima.

“No podía hacer nada porque salía de la aplicación del banco y volvían a entrar. Finalmente logré apagarlo y fui a hacer la denuncia a la fiscalía”.

La mujer dijo que “nunca pensé que me iba a pasar algo así. Siempre estuve al tanto de este tipo de maniobras, pero ahora me sorprendieron por el logo y ese certificado que me enviaron”.

Admitió que de lo sucedido “rescato de la solidaridad de todo el mundo. De mi familia, amigos, vecinos y comerciantes conocidos. Me quedo con eso dentro del sabor amargo que me deja todo esto”.

Publicación falsa

Otra forma de llegar a las víctimas es mediante posteos en redes sociales, especialmente Facebook, donde los delincuentes utilizan el logo de las empresas y ofrecen servicios o beneficios para captar la anteción de las personas.

De esa forma se produjo el engaño que sufrió Alicia, cuando observó una supuesta promoción de la plataforma Netflix para jubilados.

“Vi el aviso y dejé un mensaje, entonces a los pocos días me llamaron ofreciéndome el servicio. Me dijeron un valor que era la mitad de lo que estaba pagando, entonces me convenció”, relató.

“Me dijo que prendiera el televisor y me preguntó tres veces si observaba algo. Le manifesté que se me estaba haciendo tarde y que iba a colgar, entonces esta persona (se identificó como Cristian Sánchez) me pidió que me quedara, porque tenía mucha gente que estaba esperando ser atendida”, siguió diciendo.

Refirió que el individuo le envió una aplicación y le pidió que la aceptara. Luego de un rato le dijo que la gestión había finalizado y “estaba todo listo”.

“Después de almorzar se me da por abrir el home banking y me di cuenta que me había sacado 166 mil pesos. Solo me dejó 40. Me agarró un ataque de nervios cuando descubrí lo que había pasado”.

“Están esperando el momento oportuno y me duele que caiga un montón de gente. Están a la orden del día. No se puede confiar en nadie . Ahora desconfío de todo y no abro nada”, agregó.

Una situación similar (también a partir de un aviso) vivió días atrás Julio, cuando un supuesto empleado del área técnico de Flow logró acceder a su teléfono de manera remota y se apoderó de más de 2 millones de pesos.

En las últimas semanas también se dieron casos de llamados realizados por presuntos empleados de un supermercado local, indicando a las víctimas que habían obtenido un premio.

Estos sujetos le indicaron a los damnificados que debían acceder a un link o ingresar un código, con los que llevaron adelante el hackeo del teléfono para vaciar cuentas o pedirle dinero a sus contactos.