Por las altas temperaturas, piden extremar precauciones por riesgo en la salud e incendios en Bahía y la región

Dirección Provincial de Riesgos y Emergencias anuncia continuidad de alerta por temperaturas muy elevadas para Bahía Blanca. Estas condiciones pueden presentar efectos altos a extremos en la salud de la población.

La situación climática también representa un riesgo elevado de incendios para Bahía Blanca y la región.



Recomendaciones para la salud:

Especial cuidado de menores y adultos mayores, beber mucha agua, suspensión de actividades intensas en horarios de mayor temperatura.

*No exponerse al sol en exceso, ni en horas de la tarde.

*Evitar las bebidas alcohólicas o muy azucaradas.

*Evitar comidas muy abundantes.

*Ingerir verduras y frutas.

*Reducir la actividad física.

Tomar precauciones para evitar incendios:

-No quemar pastizales, restos de podas o residuos.

• No tirar basura, vidrios o botellas en terrenos baldíos.

• No arrojar colillas de cigarrillos.