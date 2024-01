Mañana vuelve la primera división: mirá cuándo juega tu equipo por la Copa de la Liga

Con cuatro partidos se pondrá en marcha mañana la Copa de la Liga Profesional de fútbol, torneo que se disputará en la primera parte del año con una fase regular de 14 fechas (en dos grupos) y llaves eliminatorias a partir de cuartos de final.



El ganador de la Copa de la Liga se clasificará a la Copa Libertadores 2025 y también para el Trofeo de Campeones con el campeón de la Liga Profesional, que se disputará el domingo 22 de diciembre como cierre de la actividad anual.

La primera fecha del certamen se abrirá oficialmente este jueves con dos cotejos desde las 19, uno correspondiente a cada grupo, y finalizará el domingo.

En Córdoba, Instituto recibirá al debutante Deportivo Riestra por la Zona A, con arbitraje de Nicolás Ramírez.

Mientras que por la Zona B, Tigre será local de Sarmiento de Junín, que tiene en el plantel al bahiense Lautaro Cerato. Andrés Gariano será el árbitro.

Luego, desde las 21:15, Atlético Tucumán esperará por Rosario Central (Zona A). Pitará Pablo Echavarría.

Mientras que por la Zona B, Central Córdoba se medirá ante Newell's en Santiago del Estero, con arbitraje de Luis Lobo Medina.

En cuanto a los 5 grandes, 4 de ellos verán acción el sábado y sólo uno lo hará el domingo.

El primero en jugar será San Lorenzo, cuando reciba a Lanús el sábado desde las 17.

Ese mismo día y por el mismo grupo, Boca Juniors visitará a Platense (a las 19) y Racing será local de Unión (desde las 21).

En tanto por la Zona A, Independiente -también el sábado- será visitante del debutante Independiente Rivadavia de Mendoza, desde las 21:15.

Ya el domingo, también por este grupo, River Plate recibirá a Argentinos Juniors, desde las 19.

Así será el cronograma completo de la primera fecha:



*Jueves



-19hs: Tigre vs Sarmiento de Junín (Andrés Gariano).

-19hs: Instituto vs Riestra (Nicolás Ramírez).

-21:15hs: Central Córdoba vs Newell's (Luis Lobo Medina).

-21.15hs: Atlético Tucumán vs Rosario Central (Pablo Echavarría).



*Viernes



-19hs: Talleres vs Gimnasia LP (Nazareno Arasa).

-19hs: Barracas vs Vélez (Andrés Merlos).

-21:15hs: Independiente Rivadavia vs Independiente (Fernando Rapallini).

-21.15hs: Banfield vs Huracán (Hernán Mastrángelo).



*Sábado



-17hs: San Lorenzo vs Lanús (Fernando Echenique).

-19hs: Platense vs Boca Juniors (Leandro Rey Hilfer).

-21hs: Racing vs Unión (Nicolás Lamolina).



*Domingo



-17hs: Godoy Cruz vs Defensa y Justicia (Sebastián Zunino).

-19hs: River vs Argentinos Juniors (Darío Herrera).

-21hs: Estudiantes LP vs Belgrano (Fernando Espinoza).