Lucas Der Meguerditchian: "Elegí Liniers porque me gusta seguir creciendo"

Con la llegada de Hernán Roselll a la dirección técnica de Liniers soplan vientos de cambios. Con la idea de renovar el plantel, el chivo se sigue reforzando. Ahora se sumó el pimer marcador central Lucas Der Meguerditchian, de buena temporada 2023 en Huracán de Ingeniero White.

El zaguero le contó sus sensaciones a La Nueva. tras ser anunciado en las redes del club albinegro.

"Estoy contento con este paso que estoy dando; elegí Liniers porque me gusta seguir creciendo e ir progresando en mi carrera. En lo personal es una satisfacción y siento que estuve haciendo las cosas bien para poder llegar a un club de esta talla", resaltó el líbero.

"La verdad que cuando me tocó enfrentar a Liniers, recorrí las instalaciones, vi su infraestructura y pensaba algún día me gustaría poder jugar en ese club. Y, bueno, me tocó en este momento; lo tomo cmo una gran comienzo y un enorme desafío", agregó el "armenio".

También resaltó el objetivo de una entidad que está acostumbrada a pelear cosas importantes.

"El proyecto del club es poder competir en la Liga del Sur y en el Federal Amateur para tratar de volver al Federal A. Y si bien desconozco un poco la situación del plantel, vi por redes sociales que se sumaron varios chicos que ya que les tocó jugar año pasado. Creo que se va a armar un buen plantel para poder ser competitivos en los dos frentes. No veo la hora de que sea lunes para empezar la pretemporada y arrancar a entrenar. Obviamente, como en cada club que estuve, voy a dejar todo", concluyó.

Largan el lunes

Con Hernán Rosell como DT, el chivo comenzará este lunes la pretemporada de cara al certamen de la máxima división del fútbol liguista.

El lateralista Matías Medina (ex Tiro Federal) y el delantero Alejandro Leiva (ex Sansinena) son las caras nuevas, aunque no serían las únicas.

Ya confirmaron su continuidad varios elementos, entre ellos los que estuvieron disputando el Federal Amateur como el arquero Valentino Torres (Independiente de San Cayetano), el volante ofensivo Mássimo Monti (Sporting), el mediocampista Valentín Jouglard (Sporting), el defensor Iván Fernández (Deportivo Villalonga) y los atacantes Mariano Mc Coubrey (Huracán IW) y Julián Monteverde (Deportivo Villalonga).

También seguirán en la entidad albinegra el golero Bruno Falcioni y el defensor Boris Herrera (foto).

En tanto, el pibe Ciro Córdoba jugará en la cuarta división de Lanús.