Franco Lefinir: "Sabemos que en Huracán está la vara alta"

Con la idea de volver a ser protagonista en la elite del fútbol liguista, Huracán comenzó a rearmar su plantel para defender la corona que compartió con Bella Vista el año pasado. Por eso, el elenco que conduce Federico Gómez Peña ya tiene su segundo refuerzo y se trata del experimentado volante central Franco Lefinir.

El ahora ex Liniers le contó sus sensaciones a La Nueva.

"Estoy contento con este paso y con muchas expectativas. Sabemos que en Huracán está la vara alta porque viene de lograr un campeonato", confesó el 5 formado en Tiro Federal.

"Creo que cada uno de nosotros llega para aportar su granito de arena y ojalá que sea para lo mejor. Apuntamos a tratar de seguir peleando y estar en esa senda positiva. Estoy confiado en que será un año muy bueno y vamos a dar todo para poder sumar", amplió Lefi.

El volante central también se mostró agradecido por su último paso en Liniers.

"Obviamente que fue una decisión difícil porque estaba muy bien y conforme en el club. Sinceramente, me brindaron mucho cariño, me trataron muy bien y, la verdad, me sentí uno más. Pero lo charlamos con mi familia y tomamos la decisión en conjunto de venir a Huracán, creyendo que es lo mejor para nosotros. Soy optimista de que va a salir todo bien, que voy a trabajar con ganas y responsabilidad para seguir consiguiendo cosas importantes en la Liga del Sur".

Una "viscacha" y varios más

Anteriormente al arribo de Lefinir, el Globo se había asegurado la incorporación de Federico "Viscacha" Pinedo, el ex delantero de Villa Mitre.

Además, continuarán en el club los arqueros Nahuel Durán y Ezequiel Alonso, el defensor Alejo Paz, los mediocampistas Leonel Navarro, Marcelo Erbín, Franco Sangronis y Lautaro Miramonte y el atacante Brian Scalco.

En estas horas, se estarían cerrando varios refuerzos más y la pretemporada comenzará el lunes 5 de febrero.

Por otro lado, se alejaron los defensores Julián Pérez (Rosario), Lucas Der Meguerditchian (Liniers), Facundo Aguirre (volvió a Olimpo), Erick Lischeske, el mediocampista José Lincopan (Libertad) y los delanteros Leandro Jeva (Sporting), Gastón Santillán (Libertad) y Nicolás Achigar.