"Siempre estuve con los trabajadores, por eso hoy estoy aquí", dijo el intendente de Patagones

En el marco de la jornada de protesta nacional, el intendente de Patagones, Ricardo Marino, se unió hoy a la concentración y movilización de las organizaciones que representan a los trabajadores de Patagones, organizado por la Multisectorial local, en solidaridad con la medida tomada por la Central General del Trabajo (CGT).

"Quiero contarles, porque mucha gente me dice, qué bien que esté aquí, nunca vino un intendente. ¿Y cómo no voy a estar aquí? Estuve cuando tenía solo 20 años luchando por el regreso del General Perón, después de 18 años de exilio. Formé parte de la CGT Brasil liderada por el compañero Ubaldini para enfrentar a la dictadura militar. Estuve cuando los empleados de comercio me eligieron secretario general, estuve cuando los compañeros sindicales en el año 78 me designaron secretario general de la CGT y después como concejal de los trabajadores durante 24 años. Siempre estuve con los trabajadores, ¿dónde tiene que estar Marino? Por eso hoy estoy aquí", explicó.

En este sentido, Marino, que lideró el gremio mercantil maragato hasta que logró la comuna, por más de 50 años, añadió que en campaña, “no hablaba de grandes obras”, solo decía que tenían que ganar y luchar para defender los derechos del distrito, “porque están en riesgo”.

“Este pueblo luchó junto a este exconcejal y ahora intendente, logrando que Patagones pase a formar parte de la Patagonia Argentina por Ley. Treinta años de lucha de un pueblo para lograr justicia y que se nos brinden los derechos que hasta hoy quedan. Sabíamos que si ganaba el actual presidente iba a cercenar nuestros derechos. Lamentablemente, por muchos no fuimos escuchados y hoy pagamos las consecuencias", afirmó Marino.

Asimismo expresó que “así como estuvo al frente para defender esos derechos y crear muchos de ellos junto a este pueblo, va a cumplir la palabra de defenderlos".

“Si hay que cortar la ruta, este intendente va a encabezar la marcha. No vamos a permitir que cercenen nuestros derechos. Porque nos costó mucho que nuestros jubilados cobren el 40 por ciento por zona, tener descuentos en la luz, en el gas, en el combustible, la Ley Provincial 12.322 que otorga beneficios al comercio, a la industria, al campo y a los servicios. Todos estos beneficios que nos costó lucha, hoy más que nunca tenemos que defenderlos”, aseveró.

“Por eso estoy aquí, para decir que no al DNU y no a la Ley Ómnibus. La rechazamos terminantemente y el compromiso es luchar junto a ustedes para defender nuestros derechos", concluyó.

Una vez finalizadas las intervenciones, las organizaciones entregaron un petitorio al intendente, quien estuvo acompañado por funcionarios del gabinete municipal.

Previo a las palabras del jefe comunal maragato se expresaron varios dirigentes de gremios, asociaciones, entidades sociales, educativas como Sandra Racedo (secretaria general CTA Autónoma), Gustavo Paletta (secretario general ATE Patagones), Carlos Mangialino (secretario general de SUTEBA), Roberto Velázquez (SITRAIC), José San Martín (presidente Frente Grande Patagones), Cielo Tailmitte Toncovich (Asociación Familiares y Víctima del Terrorismo), Nair Páez (referente de CREESER). Darío Ricca (vice presidente del Consejo Escolar de Patagones), Gloria Eyzaguirre (referente de la Feria Comunitaria Patagones), Fabián Contreras (Octubre) y Verónica Caliva (Asamblea de Trabajadores de Cultura Viedma y Carmen de Patagones). (Agencia Patagones)