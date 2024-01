Cambio de entrenador en tres de los cinco equipos de Punta Alta

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Tres de los cinco equipos puntaltenses que participan del torneo de Segunda que organiza la Asociación Bahiense de Básquetbol cambiarán su entrenador para lo que resta del certamen.

Anoche no llegaron a un acuerdo Matías Ramírez y la dirigencia de Pellegrini.

La diferencia entre ambas partes radicó en que los dirigentes pretendían el mismo técnico para el equipo superior y Sub 23, y Ramírez no podía asumir el compromiso con los Sub 23.

El otro que cambiará será Ateneo, que se desprendió de Pablo Kooistra y aún no tienen reemplazante.

Mientras que Altense y Nicolás Altamirano seguirán por caminos diferentes, tras la decisión del entrenador de no continuar.

Su lugar lo ocupará Gustavo Casamayor.

La fecha de reanudación del torneo de Segunda había sido fijada para el viernes 23 de febrero. No obstante, los primeros días del próximo mes resolverán en la ABB retrasarla, a raíz de las limitaciones con las que quedaron a raíz del temporal varios de los clubes participantes.

Posiciones

Así se ubican en el torneo de ascenso:

1º) El Nacional (21-0), 42 puntos

2º) Altense (19-2), 40

3º) Sportivo (17-4), 38

4º) Barracas (16-5), 37

5º) Independiente (15-6), 36

6º) Argentino (13-8), 34

7º) Los Andes (11-10), 32

8º) Barrio Hospital (9-12), 30

9º) Pellegrini (8-13), 29

9º) Velocidad (8-13), 29

9º) Espora (8-13), 29

12º) Comercial (7-14), 28

13º) Whitense (6-15), 27

13º) Bahía Basket (6-15), 27

15º) Ateneo (3-18), 24

16º) La Falda (1-20), 22