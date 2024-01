Almodóvar, González Iñárritu y directores de todo el mundo firmaron una carta en apoyo al cine argentino

Cineastas del mundo firmaron una carta en apoyo al cine argentino para impedir que el gobierno encabezado por el presidente Javier Milei desfinancie las escuelas de realización audiovisual, entre ellas la ENERC (Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica), y el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).

Entre los nombres reconocidos que se adhirieron a la iniciativa en defensa de la cultura argentina se encuentran los españoles Pedro Almodóvar (uno de los productores de Relatos Salvajes) y Juan Antonio Bayona (La Sociedad de la Nieve); los mexicanos Alejandro González Iñárritu (ganador de cuatro Premios Oscar) y Gael García Bernal (Diarios de motocicletas), Aki Kaurismäki (Hojas de otoño), los hermanos Luc y Jean-Pierre Dardenne (Rosetta), Andy Muschietti.

También figuran los chilenos Pablo Larraín (El Conde), Alfredo Castro (quien trabajó junto a Juan Minujín en El Suplente) y Sebastián Lelio (El prodigio), y más de 300 directores, productores, actrices, críticos y colegas de diversos países que manifestaron su repudio a las modificaciones en la Ley de Cine que plantea el proyecto de Ley Ómnibus, denominada Ley de Bases y de Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, al tiempo que expusieron la importancia del cine argentino en el exterior.

“Argentina ha construido una industria cinematográfica vibrante, heterogénea y dinámica desde sus inicios. Desde 1944, el país cuenta con instituciones estatales que regulan y promueven la actividad cinematográfica utilizando los recursos generados por la explotación audiovisual", comienza el texto.

"Hoy en día, la industria cinematográfica implica decenas de miles de empleos de calidad y forma profesionales que colaboran en coproducciones en todo el mundo. Año tras año, el cine argentino está presente en los festivales de Cannes, Berlín, San Sebastián y Venecia, entre muchos otros, ofreciendo al mundo nuestra perspectiva, nuestras historias y nuestra identidad. Nada de esto hubiera sido posible sin políticas públicas que promuevan la cultura y sin la Ley de Cine que prevé fondos específicos para la actividad”, añade.

"El cine argentino es una industria pujante que genera miles de empleos, exporta contenidos y atrae inversiones extranjeras al país. La implementación de este proyecto de ley tendrá un efecto devastador, incalculable e irreparable en toda la cultura y en la soberanía nacional, especialmente para los trabajadores que dependen de las industrias culturales, resultando en miles de nuevos desempleados", resaltaron, sumándose a las voces de referentes argentinos como Lucrecia Martel, Santiago Mitre y Vanessa Ragone quienes expusieron en el plenario del debate en Diputados, mientras que además hablaron públicamente productores como Axel Kuschevatzky y Adrián Suar.

La lista completa de personalidades incluye a Diego Luna, Olivier Assayas, Kelly Reichardt, Kleber Mendonca Filho, Walter Salles, Pedro Costa, Asif Kapadia, Corneliu Porumboiu, Abel Ferrara, Mira Nair, Roger Corman, Isabel Coixet, Laurent Cantet, Maribel Verdú Justine Triet, Wagner Moura, Carlo Chatrian (Festival de Berlín), Maite Alberdi, Arnaud Desplechin, Jose Luis Rebordinos (Festival de San Sebastián), Alberto Barbera (Festival de Venecia), Emma Suárez, Juan Diego Botto, Victor Kossakovsky, Manuela Martelli, Miguel Gomes, Walter Murch, Nadav Lapid, Jacques Audiard, Lav Diaz, Radu Jude, Alexandre Koberidze, Paz Encina, Lila Avilés, Sylvain George, Paulina Garcia, Joao Pedro Rodrigues, Rodrigo Teixeira, Dominga Sotomayor, Rui Poças, Daniel Giménez Cacho, Andrés Wood, Kiro Russo, Rebecca Zlotowski, Pablo Stoll, Jonás Trueba, Kent Jones, Avi Mograbi, Joachim Trier, Marialy Rivas, Rithy Panh, Fernando Meireles, Bruno Barreto, Claudia Llosa, John Gianvito, Fernando Trueba, Luis Lopez Carrasco, Mati Diop, Amat Escalante, y Carlos Reygadas.

La carta fue difundida por el medio estadounidense especializado Variety, anterior a las reformas del proyecto que aclaró que no se cerrará el INCAA, aunque añade un "artículo 28 BIS" en el que se reforman las formas de otorgar el beneficio para la industria, entre ellas se destacan que el subsidio otorgado "no podrá significar más del 50% del costo de producción total del proyecto" y que el "aspirante deberá asumir en forma obligatoria el costo de no menos del 50% del costo del proyecto". (Filo News)