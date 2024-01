El NBA que golpeó a la hija de un ex Estudiantes se declaró culpable y evitó ir a la cárcel

Kevin Porter Jr, ex jugador de Houston Rockets, se declaró culpable dentro de un tribunal de Nueva York, tras ser acusado por acoso y agresión en contra de su exnovia, la jugadora de la WNBA, Kysre Gondrezick, tras un incidente que habría ocurrido en un hotel de Manhattan en septiembre pasado.

Gondrezick es hija de Grant "Gondo" (fallecido el 7 de enero de 2021), y quien jugó la Liga Nacional por Estudiantes de nuestra ciudad en las temporadas 1995-96 y 1997-98.

Los fiscales del casco determinaron que el ex jugador de los Rockets habría hecho un corte profundo en el ojo derecho de su expareja en un ataque a fines del año pasado, pese a que ella lo negó durante una entrevista para The New York Post.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El tribunal ordenó que Kevin Porter Jr deberá cumplir con un programa de intervención por la violencia ejercida en contra de su pareja que duraría en principio 26 semanas, aunque tiene la posibilidad de cumplir con la condena en un sitio privado que sea equivalente a los requerimientos de las autoridades.

El basquetbolista también tendrá una orden de protección limitada y deberá asistir a la corte en las citas señaladas, además de evitar cualquier otro tipo de arresto mientras dure el programa. En caso de cumplir con el tiempo establecido, el ex NBA tendrá chance de limpiar sus antecedentes penales.

La liviandad en su castigo se debió a que los propios fiscales retiraron de las acusaciones una supuesta lesión en una de las vértebras de Kysre Gondrezick. En octubre reconocieron que no hubo fractura y sólo se quedaron con el antecedente de haberle causado un corte profundo en el ojo.