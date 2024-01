Iván Walter: "San Francisco tiene la ambición de querer seguir creciendo"

San Francisco cerro el último domingo la temporada 2023-2024 del Federal Amateur, pero ya está enfocado en lo que se viene. Y para reforzar un plantel que jugará por primera vez en su historia en la máxima división de la Liga del Sur, ya cerró dos refuerzos de jerarquía. El defensor Iván Walter --de destacada labor en Tiro Federal-- y el delantero Maximiliano Graff, goleador de Boca de Coronel Suárez, son las caras nuevas.

"Está más que claro que San Fancisco es un club que viene con proyección, que viene haciendo las cosas bien, que se propone objetivos y que trabaja para cumplirlos. Sin dudas que tiene la ambición de querer seguir creciendo", sostuvo Iván Walter.

"Me gusta la idea de siempre quieren crecer porque yo trabajo todos los días por lo mismo. También me atrae la idea de vivir una nueva experiencia, de compartir cancha y vestuario con diferentes jugadores", agregó el futbolista de 23 años.

El ex Olimpo y Tiro trazó algunas metas.

"Después, creo que la institución, el cuerpo técnico y los integrantes del plantel tenemos un objetivo colectivo, que es seguir avanzando de la misma manera, seguir apostando por los objetivos como lo vienen haciendo, intentar hacer una buena campaña y pelear lo más alto posible en el torneo local. Y en el segundo semestre afrontaremos la competencia superior que se ganaron los chicos. Trataremos de mantener la idea de ser siempre competitivos y conseguir buenos resultados", dijo al respecto.

"Después, en lo individual, creo que son las mismas expectativas de cada año, aunque con otra camiseta. Voy a trabajar todos los días para ser mejor, para crecer, para avanzar y para adquirir experiencia. Siempre trato de tomar las cosas buenas y las malas, en algunos casos, de todas las personas que el fútbol me pone delante para enseñarme. Y trataré de hacer esa autocrítica para mejorar en todo lo que pueda", agregó.

Finalmente, se refirió a la partida de Tiro Federal.

"Fue un poco duro el asimilar que ya no voy a estar más en el club, que es mi club. Aprendí a ser un hincha dentro de la cancha, a hacer mis primeros pasos y mis primeras armas en Primera división. Es difícil por un lado, pero por el otro también estoy contento porque a veces hace bien un cambio de aire y buscar otros horizontes. Por otro lado, es gratificante saber que me eligieron, por así decirlo, para intentar reforzar o dar una mano desde donde me toque, siempre con trabajo", cerró.

Además de Walter, el conjunto de Martín Carrllo ya tiene el reemplazante de Leandro Hekel --jugará en Racing de Carhué-- y será el suarense Maximiliano Graff.

El 9 tiene 25 años y fue el goleador anual de la temporada de la Liga de Coronel Suárez, con 20 tantos en 26 partidos.

También jugó en Blanco y Negro en el 2022 e hizo inferiores en Banfield.

Para la temporada que se avecina no seguirán en San Francisco el polifuncional Joaquín Curutchet, los mediocampistas Tobías Leguizamón y Franco Pérez y el delantero Leandro Hekel.