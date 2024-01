Video: robó una moto del frente de un edificio y quedó grabado

Un bahiense denunció que en las últimas horas un sujeto robó su motocicleta del frente de un edificio del macrocentro.

Guillermo Barrientos señaló que el hecho se produjo el sábado pasado, alrededor de las 18:30, en la primera cuadra de calle Roca.

El damnificado se comunicó con La Nueva. y mencionó que el indviduo se apoderó de un rodado marca Zontes 310r, patente A119-LVN.

"Había concurrido a la casa de mis padres y cuando bajé ya no estaba. Pudimos recuperar las cámaras del edificio y se ve claramente cómo se produjo", indicó.

En la filmación se observa que una persona joven se acerca al rodado, se sienta sobre el mismo y unos instantes después lo girá para llevárselo "a tiro" del sitio.

"Es un tipo de moto que debe haber dos en Bahía. Tiene un sistema que no se pone en marcha colocando la llave, sino que la reconoce cuando te acercas con ese elemento y se destraba. Yo no le había puesto la traba al volante para que no le hicieran fuerza y lo dañen. Esa moto, así como la llevaron, no la van a poder arrancar. Solamente lo pueden hacer solicitando una llave a la fábrica o cambiándole el modo de arranque en Buenos Aires", describió.

"Tiene mucha tecnología y no la trababa porque no se animan, pero evidentemente ya no es así", agregó.

Barrientos indicó también que el robo de la unidad fue denunciado ante las autoridades policiales.