El golfista que ganó y tuvo que renunciar a 1,5 millones dólares: "Aún estoy en shock", dijo

Nick Dunlap, golfista amateur de 20 años y estudiante en la Universidad de Alabama, sorprendió al mundo del golf con una victoria trepidante en el Tour American Express en La Quinta de California (torneo donde venció el pasado año Jon Rahm) con un acumulado de 259 golpes (29 bajo par), delante del sudafricano Christian Bezuidenhout, el estadounidense Justin Thomas o Xander Shauffele, todos ellos leyendas de este deporte.

"Sentí que el guión ya estaba escrito. No sentí nada igual en mi carrera. Es genial estar acá y vivir esta experiencia como jugador amateur. Si me hubieran dicho el miércoles por la noche tendría un putt para ganar este torneo, no lo hubiera creído", reconoció el propio Dunlap, tras conseguir alzarse con el trofeo de ganador de un torneo PGA Tour y asegurar su presencia en los próximos campeonatos del circuito profesional.

"No pude optar al cheque, pero fue un privilegio estar acá y recibir el apoyo de tanto público. Poder demostrar que el golf amateur también es realmente bueno es algo único. Pero reconozco que aún estoy en shock. Nunca había visto tanta cámara y tanto periodista en un green", añadió el nuevo campeón del Tour American Express.

Nick Dunlap, con esta impresionante victoria, se convirtió en el primer golfista amateur en conseguir un torneo de PGA Tour desde el año 1991, fecha donde Phil Mickelson conquistó el prestigioso Northern Telecom Open.

Asimismo, Scott Verplank logró como aficionado el Western Open en 1986 y hasta cinco jugadores más (Carey Middlecoff, Fred Haas, Frank Stranahan, Doug Sanders y Gene Littler) de esta categoría hicieron lo mismo entre los años 1945 y 1956.