Primer ensayo de pretemporada para Agustín Canapino sobre el IndyCar

Primera puesta en marcha de este año para el argentino Agustín Canapino sobre el Dallara-Chevrolet, en el comienzo de los ensayos de pretemporada de la IndyCar Series en el circuito de Homestead, en Miami, Florida.

A bordo del monoplaza que alista el Juncos Hollinger Racing, el arrecifeño acumulará desde hoy sus primeros kilómetros con vistas al inicio de su segundo campeonato dentro de la especialidad, a iniciarse el 10 de marzo en San Petersburgo (Florida).

Serán tres días de actividad para el equipo que comanda el argentino Ricardo Juncos, que también verá en pista al francés Romain Grosjean, la nueva cara en la plantilla de pilotos del team, quien procurará adaptarse lo más rápido posible al nuevo conjunto.

La utilidad del ensayo radica en aceitar nuevamente los trabajos y ponerse a tono, mecánica y competitivamente, para el campeonato venidero, dado que, finalmente, no se podrá ensayar con el nuevo sistema híbrido, a utilizarse desde la sexta fecha.

Para este año, la IndyCar implementará el sistema ERS (Sistema de Recuperación de Energía), cuyo primer ensayo estaba previsto para diciembre pasado. Sin embargo, las demoras en entregas de los elementos imposibilitaron llevarlo a cabo en tiempo y forma.

"En estas pruebas no se va a utilizar el sistema híbrido porque no están las condiciones para que se use; está todo instalado pero no va a funcionar. Esperemos que sí lo podamos usar en febrero en Sebring para que nosotros podamos tener una idea, ya que hay otros equipos que ya lo probaron”, expresó Juncos al programa radial de Campeones.

“Cada equipo va a probar con un solo auto en una pista, que mucho no sirve para probar técnicamente: básicamente es para que los pilotos vuelvan a acomodarse a los autos, y en nuestro caso para volver a funcionar pero con muchos integrantes nuevos, con los que aplicaremos las correcciones que hicimos en nuestros protocolos de trabajo”, agregó.