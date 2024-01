Esta vez, la segunda fue la vencida para Pablo Recalde

Mientras estaba en Sansinena como ayudante de campo de Sebastian Polla, el teléfono de Pablo Recalde volvió a sonar. Y no era de un club cualquiera. Desde el Deportivo Villalonga se comunicaron para que se hiciera cargo del equipo en el torneo doméstico y de cara al Federal Amateur. La llamada causó sorpresa en el entrenador whitense, ya que la primera experiencia no había sido del todo buena con el “capataz” de la Liga Rionegrina.

“No me había pasado nunca que me llamen otra vez de un lugar donde no me había ido tan bien. Por eso, le presté mucha atención, casi que no lo pensé, dedicí ir otra vez y, por suerte salió bastante bien”, le contó a La Nueva.

--Algo bien habrás hecho. ¿O no?

–Creo que sí. Lamentablemente, en el Federal anterior (temporada 2022-2023) quedamos afuera en el grupo que compartimos con Deportivo Las Grutas y Deportivo Patagones. No le pudimos ganar de local al equipo de Las Grutas en un partido raro porque generamos muchas chances y no la pudimos meter.

--Pero llegó tu primer título en un equipo de la A. ¿Qué te generó?

--Sinceramente, para mí fue algo muy lindo e importante. Tal vez para ellos, que en los últimos años se acostumbrados a salir campeones, es más natural, pero en lo personal lo disfruté mucho. Y, además, nos coronamos jugando la doble competencia.

--Y muchas veces con menos de 48 horas de descanso.

--Fue todo una locura. Y, seguramente, algo va a tener que modificar la Rionegrina porque el representante de esa Liga no puede tener tanta desventaja. En semifinales contra Deportivo Patagones jugamos un domingo a las 13, con 35 grados de temperatura y veníamos de enfrentar el viernes a la tardecita a Juventud Agraria, en Algarrobo.

--Sin embargo, se sobrepusieron a todos esos detalles.

--Tal cual. El plantel dio una gran muestra de carácter. Obviamente, físicamente sentimos el esfuerzo, pero los chicos siempre sacaban un plus.

--Y le tiraron la chapa.

--Totalmente. Las dos finales contra Jorge Newbery fueron partidos parejos y ganamos porque Villalonga puso la chapa e hizo pesar la diferencia de venir ganando tantos torneos.

--¿Y sentías cierta presión teniendo en cuenta que ellos venían de varios títulos?

--Jugaba, sí. Sin embargo, me hacían llegar que el objetivo era dar un paso más en el Federal Amateur. No es que la Liga no era prioridad, pero le apuntamos a mejorar en la otra competencia.

--¿Qué cambió para poder desarrollar tu idea futbolística en el Federal Amateur?

--La gran diferencia fue que al dirigir la local, tenés más tiempo para trabajar. Ya conocía la mayoría de los futbolistas por haber estado el año pasado. Y nos reforzamos mejor con las características de los chicos que fueron.

–¿Qué sensaciones te dejó haber llegado a cuartos?

--Nos quedó un sabor amargo porque podríamos haber metido un pasito más. De hecho, fue injusto haber enfrentado a La Ribera (Rawson) porque nos cruzamos dos primeros y encima definimos de visitante. Pasamos una zona muy dura (Deportivo Roca y Juventud Agraria) y nos enfrentamos a un rival que llegaba invicto. Por fortuna, tuvimos una ráfaga letal de local, marcamos tres goles en 25 minutos y definimos la serie.

--Enfrentaron a rivales de fuste.

--Tal cual. Por ejemplo, contra Deportivo Roca empatamos las dos veces y se hicieron buenos partidos. Y contra la CAI (Comisión de Actividades Infantiles) estábamos para ir a los penales y nos quedó ese sinsabor en la boca.

--¿Se definió por detalles?

--Tal cual. Ninguno de los dos fue superior en la serie. Pero Jara –Agustín, el ex Liniers-- sacó un gol de otro partido y ya no nos dio tiempo ni a reaccionar. Y eso fue lo más nos dolió.

--Igualmente, fue una buena campaña.

--Lo más destacado fue la manera que entrenamos porque enfrentamos a equipos más profesionales. Lo chicos hicieron un esfuerzo enorme, el 50 por ciento del equipo no es del pueblo y a eso uno le dio mucho valor.

--Además de recorrer más de 6 mil kilómetros.

–Estuvo muy movidito. Es una zona muy extensa para recorrer y la verdad que los chicos se la bancaron.

De ida y vuelta

Recalde contó cómo se manejaba a pesar de la distancia entre Bahía Blanca y Villalonga.

“Me iba el miércoles y volvía el domingo. Las últimas semanas, con los viajes de por medio, me quedé en Villalonga”, comentó.

“Dentro de todo, lo llevé bien. Es para hacerlo un tiempo. Si bien la distancia no es larga, pero la mayoría de los partidos los jugás en Viedma y Patagones”, añadió.

--Ahora que estuviste más tiempo, ¿qué te sorprendió del club?

--Nunca había visto un grupo de dirigentes y allegados tan numeroso y servicial; y, sinceramente, es para destacar. Están permanentemente arriba de uno. Por otro lado, Villalonga saca una ventaja con los jugadores propios que siempre quieren ganar y a los chicos de afuera los hacen sentir muy cómodos.

“Después, también es para valorar las ganas que le ponen cuando empieza una competencia como el Federal Amateur”, amplió “Reca”.

--¿Lo ves preparado para pegar un salto en algún momento?

--No sé si está preparado para un Federal A, pero no me sorprendería que tenga la posibilidad de dar un salto de categoría.

–¿Y qué les faltaría?

--Un poco de infraestructura y más mayor competencia. No es sencillo pasar de una Liga al Federal A y ese salto cuesta mucho. La Liga Rionegrina organizativamente está un paso atrás, sobre todo en el caso de las canchas.

--¿Qué planes tenés para el futuro?

--Ahora quiero descansar. Recién está todo muy fresquito todavía; luego analizaré si sale algo o no, pero estoy muy tranquilo.

“Con la gente de Vilallonga todavía no hablé nada, pero enero es un mes para no tomar muchas decisiones. Voy a estar muy complicado con el tema de la distancia. Mi familia está acá y ya no tengo 30 años”, añadió.

El DT whitense sólo tuvo palabras de agradecimiento para la gente de Villalonga.

“Quiero agradecerle el trato que me dispensaron las familias del club. De hecho, comí muchos asados, ja, ja; y todos los viernes al mediodía me recibía para almorzar Fabricio Ibarroule, su mujer Maricel y las nenas Luz y Sofía”, destacó.

“Tampoco me quiero olvidar de los jugadores y al plantel, que hicieron un esfuerzo enorme, Y por otro lado, agradecerle a mi familia que me bancó, sobre todo a Marisa y a los chicos”, agregó.

–¿Qué te dejó el paso inconcluso por Sansinena en el Federal A?

--Siempre me gusta quedarme con las cosas positivas en los clubes donde estuve. Se formó un grupo buenísimo y le estoy muy agradecido a Seba (Polla), quien formó un cuerpo técnico muy interesante. También fue una buena experiencia poder formar parte de una categoría distinta y exigente.

EL NUMERO

8-- Son los títulos que consiguió Deportivo Villalonga en la Liga Rionegrina. Se coronó 2014, 2016, 2018, 2020 (en dos oportunidades), 2021, 2022 y 2023. Jugó 12 finales en los últimos 9 años. En las finales de la última temporada, el Depo superó a Jorge Newbery de Carmen de Patagones en los dos cotejos por 1 a 0.

El gesto

Fabricio Ibarroule destacó una actitud que tuvo Pablo Recalde en la primera experiencia como entrenador del Deportivo Villalonga.

“Cuando quedamos afuera, le pagamos todo el mes porque creíamos que era lo correcto, pero él nos sorprendió devolviéndonos una parte del pago porque entendía que no había trabajado el mes completo. A nosotros no nos sobra, pero tratamos de estar al día con todo y este gesto nos sorprendió. Y lo valoramos muchísimo”, confesó.