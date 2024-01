Temporal trágico: cuando los afectados quedan afuera del sistema

Ramón y Marisa viven en General Cerri y la tormenta del pasado 16 de diciembre los dejó sin nada. Ambos trabajan en el área de limpieza de un hospital bahiense, pero lo que ganan no resulta suficiente como para poder acceder a un préstamo bancario y mucho menos para pagar los altos intereses que eso conlleva.

Tampoco califican para la ayuda oficial porque ambos tienen un recibo de sueldo, a pesar de que sus ingresos sean mínimos. Sus compañeros del hospital ya les han dado una mano y ellos con los pocos ahorros que tenían lograron comprar algunas cosas. Consiguieron 10 chapas y algunos materiales pero aún les quedan elementos que necesitan adquirir por un valor de 1 millón 200 mil pesos y el pago a un zinguero, que asciende a 800 mil pesos, quien tiene la tarea de construir un complejo sistema de canaletas interno y externo.

Quien se puso al hombro la tarea de ayudarlos es Ana Inés Zanconi, una bahiense solidaria que recorre la ciudad llevando y trayendo cosas a comedores y hogares con grandes necesidades.

"La historia de esta gente llegó a mí en una charla con una amiga. Me tocó el corazón porque no vinieron a pedir nada, solo se acercaron a los organismos oficiales y las delegaciones de barrio, pero la respuesta fue siempre la misma: 'no les corresponde ayuda del gobierno por tener recibo de sueldo. Les dijeron que tendrían que arreglárselas solos'. Pero la realidad es que son dos trabajadores de limpieza del hospital. ¿Cuánto podrían rebuscárselas solos dos laburantes del área de limpieza? El siguiente paso fue ir al banco a ver qué ayuda podían recibir con alguna clase de préstamo, porque ellos están dispuestos a pagar. Pero ahí también les cerraron la puerta porque tanto Ramón como Marisa no califican con sus ingresos para un préstamo y después tampoco podrían pagar la cuota y los intereses que les presentaron. Sin dudas a esta gente hay que ayudarla, está fuera del sistema, se lo merecen", contó Ana Inés.

A pesar de la ayuda de sus compañeros de trabajo y de lo que compraron con sus pocos ahorros, Ramón, Marisa y sus dos hijas no han logrado poner de pie la estructura de su hogar como para volver.

"Hablé con ella y me ofrecí a hacer una colecta, lo que sea con tal de ayudarla. Ella quiere devolver la ayuda con su trabajo, con un plan de pago, lo que sea que le presten. Son gente de bien, no quiere que les regalen nada. Con la lista de los materiales salí a pedir presupuestos, conseguí rebajas, un montón, pero ahora falta juntar la plata. Una de las señoras que siempre me colabora en todos los temas, tiene fábrica de dulces caseros, me da sus productos para vender y yo le pago el costo y la ganancia es toda para esta familia. Eso, por un lado. Por otro lado, la mamá de mi amiga había hecho un pozo de 100 mil pesos para los damnificados y nos donó ese dinero. Pero, en realidad lo que necesitamos son 2 millones de pesos: 1.200.000 pesos de materiales y 800 mil del zinguero. Yo no me doy por vencida fácilmente, de alguna manera tenemos que ayudar a esta gente".

Quienes puedan colaborar comprando dulces podrán llamar a Ana Inés Zanconi al 2915330518 o pasar dinero al alias Azanconi2.ppay. También hay una cuenta abierta en el corralón DJM de Donado 1020.

Ramón y Marisa necesitan 3 chapas de 7 mts, 4 perfiles, tornillos autoperforantes, 3 rollos de lana de vidrio, rollo de colchoneta con aluminio (espuma), red de techo (malla sostén de red), alambre de 4,2 galvanizado (5 kgs), caño tubileno flexible x3/4 azul, arena, cemento, cables de 4mm y 2,5 mm.