Wanda Nara cruzó a la China Suárez por un insólito motivo: “Nunca quiero lo que tiene otro”

La modelo y empresaria Wanda Nara no olvida el affaire de la Eugenia “China” Suárez y Mauro Icardi y en las últimas horas volvió a cruzar a la actriz. “Yo no copio a nadie y nunca quiero lo que tiene otro”, apuntó la conductora.

Esta vez, la disputa entre las dos nació a raíz de comentarios de cibernautas en las redes sociales. Estos le remarcaron a la China que tenía la misma bata que Wanda, una de Hello Kitty.

Ante esto, la China Suárez remató: “Chicos, consíganse un problema honesto. Con la cantidad de cosas que pasan, chicos... Creo que a casi todos nos gusta Hello Kitty además”.

Horas después, Wanda Nara se metió en el tema y comenzó a subir distintas fotos de diferentes momentos de su vida, en la que se la ve con esa bata.

Una de ellas, cuando nació su hija Francesca; y cuando fue sometida a un tratamiento médico de urgencia luego que se enfermara; cuando viajaba con sus hijos Constantino y Benedicto López en un avión; y con su amigo Kenny Palacios.

“Él odia mi bata Hello Kitty”, dijo sobre la opinión de su amigo. Por otro lado, agregó que Icardi “también la odia, cero sexy, esto es pandemia en París”, señaló sobre una foto.

“En Paris una marca muy top intentó convencerme de cambiar por una con mis iniciales, y nuevita. Y no pudo. Pero esa marca no pudo y dormí todas mis siestas entre grabaciones con ella puesta en Telefe, y también me trajo suerte”, contó.

Y cerró: “En fin, nunca copio a nadie, porque nunca quiero lo que tiene otro. Y porque siempre consigo todo lo que quiero”. (NA)