El esfuerzo y la pasión, más allá de las circunstancias: "Todo se lo debo a la vida y a mi padre"

-¿Por qué lo hace?

-Decir que lo hago por salud, es un pretexto. Lo traigo genéticamente, porque una cosa te lleva a la otra. Mi padre me enseñó a nadar a los 5 años. Hay una foto de él haciendo una palomita con el Vesubio de fondo, en el año 47. Él nació en Nápoles y estuvo prisionero cuatro años en Auschwitz… Los domingos lloraba como una criatura… Era un napolitano que bailaba arriba de las mesas con mamá. Todo se lo debo a la vida y a mi padre.

Superar un infarto en 2019 (tras el que le colocaron cuatro setents), seis hernias y 12 operaciones, no han sido más que obstáculos para Cristina Cioffi. De los que salió fortalecida, gracias a la herencia de sangre, sumados el deporte, la docencia y el mar.

Cristina -cumplirá 73 este lunes- viene de transitar un 2023 en el que afrontó una serie de desafíos deportivos tal cual se lo propone año a año. En este caso fueron un trekking de 8 horas en el Parque Nacional Lanín, la Aventura Franca Austral en la reserva natural El Doradillo (Puerto Madryn) con un trekking de 5 kilómetros y un acuatlón en Villa la Angostura en diciembre pasado.

En el Lago Espejo, en diciembre pasado.

"Siempre participando, pero sin correr. Y hay que establecer diferencias: entre la indiferencia del competir, del que participa y no te importa hablar con nadie, termina y luego se vas a otro desafío. No es mi caso. Yo me inscribo pero antes pregunto a los organizadores si puedo participar, dadas mis limitaciones de salud", contó.

Viajes y estadías, casi todo sale de su bolsillo y de una planificación meticulosa.

"Al menos tres veces al año hago alguna actividad, aunque siempre luego del apto médico. Por eso en cada desafío digo que `participo, no compito´. Debo cuidar mi corazón ya que tuve un infarto en 2019. Me pusieron cuatro stents. Estuve muy grave, pero Dios quiso que saliera de esa. Mis hijos me atendieron muchísimo, toda mi familia. Por eso les debo tanto...", recordó.

En uno de los tantos contingentes docentes que llevó al sur.

Cioffi nació en CABA y se radicó en suelo bahiense en 1986, procedente de Dereaux. Desde la docencia (primaria) y en paralelo a su pasión por el buceo deportivo, realizó numerosos de viajes de estudio y profesionales al sur argentino. De ahí la familiaridad con lugares como Puerto Madryn y alrededores. O las visitas al volcán Copahue durante unos 20 años y las inmersiones en el mar argentino, ambas en el rol de buzo y documentalista para Prefectura Naval y la Armada Argentina.

"En esencia mi vida es de docencia y de mar", dijo.

Un sentido renovado

Ahora sus visitas a la Patagonia tienen que ver con el deporte. Lo más reciente fue el acuatlón en Villa la Angostura.

"Lo organizó el doctor Andrés Sandoval, un rescatista y médico de esa ciudad, donde generó toda una revolución en lo que respecta el medio ambiente y la vida deportiva. Este acuatlón fue la tercera vez que se hizo y contó con más de doscientos inscriptos en diferentes recorridos. Me enteré de esa prueba en la carrera transaustral de Puerto Madryn, donde participé de un trekking por los acantilados y donde me entregaron un reconocimiento al esfuerzo, sobre 450 inscriptos", dijo.

Cristina junto al médico Andrés Sandoval.

Ese sacrificio fue recompensado con la inscripción gratuita que le obsequiaron para participar del Ocean Man de febrero próximo en el Lago Espejo. Será en la categoría `kids´, con distancia de nado de 500 metros. Justo cuando “La Nueva.” la contactó para la entrevista, se encontraba en la consulta médica. Allí se definiría su participación, algo que finalmente ocurrió después que el cardiólogo Mariano Pipkin revisara el plan de entrenamiento que le entregó José María Rodríguez (entrenador de Cristina), quien además la acompañó a la consulta.

"Son únicos", dijo, con orgullo, sobre "su" equipo.

-¿No siente temor, por su salud, de participar de manera individual, sin una supervisión?

-Son experiencias brutales a las que voy sola. No puedo hacerme cargo de ir con gente cuando estoy luchando con mi corazón. No tengo miedo, pero soy muy minuciosa con mi salud. Esta vez la consulta médica arrojó que una parte del corazón no funciona en un 90 por ciento. Por eso el cuidado que hay que tener, no da para pensar en competir sino en participar.

En equipo: Cristina y su entrenador, José María Rodríguez.

"José María -agregó- diseña mi entrenamiento, como cuando en febrero fui a participar a una capacitación de vulcanología en el Achen Niyeu. Allí hice un trekking de cuatro horas, haciendo noche en carpa. Caminé, recorrí y entrené, porque a cada lugar que voy no dejo de entrenar. Y durante dos o tres meses, con el gimnasio Óxido, ponemos en práctica lo que él (su profesor) diseñó. No hago pesas, pero sí trabajo con 10 kilos en cada pierna, con series, abdominales planas en banco", contó.

El acuatlón de diciembre pasado le agregó a su entrenamiento una nueva rutina con mayor sacrificio, de cara a la prueba en el lago Correntoso.

"Estuve yendo todo el invierno pasado a entrenar la parte de agua a la pileta de Olimpo. Me levantaba a las 4 y tomaba el micro a las 6, para entrar al agua 6.30, el horario que más conviene. Cuando se produjo el temporal hice la transición en la playa de Monte Hermoso, supervisada por Daiana Farrel y por los chicos de Parador La Escuela", dijo.

Palomita de Ciro Cioffi, padre e inspiración para Cristina.

"En el acuatlón tuve que realizar prueba de aguas abiertas en el Correntoso. Fui a entrenar 11 días antes, tanto a ese lago como al Espejo. Pero sin pensar que me costaría tantísimo entrar al agua, alrededor de 10 a 15 minutos. Ocurre que llevo una placa de titanio en la espalda, producto de mis hernias, por andar en volcanes, llevando equipos pesados… Cuando el agua me llegaba a esa zona era terrible, me tentaba para salir. Pero decía: `Vengo con la genética de un padre napolitano, que buceaba a orillas del volcán Vesubio… Él me enseñó a nadar (NdR: Ciro Cioffi)´. Entonces me preguntaba: `¿Todo lo que invertí, José María todo lo que me entrenó, las piletas en invierno en Olimpo y ahora no voy a entrar?´. Entraba al lago, me deslizaba, iba y venía. Me dije: `No me voy a ir sin nadar´. Y volví y nadé en un circuito boyado especialmente para mí", contó.

Mar y montaña

Cristina Cioffi acredita cincuenta y dos documentales en veinticinco años. Trabajos realizados no sólo para la Armada y Prefectura, también para Gendarmería. Es el caso del material realizado en El Chocón, donde en 1993 hallaron los restos del llamado "Dinosaurio Carolini", el carnívoro más grande del mundo -según se estableció- descubiertos por el paleontólogo argentino Rubén Carolini.

Sin embargo, como ya dijo, en el agua desarrolló la mayor parte de su actividad.

Inmersión en las aguas del Golfo San Jorge.

"Tengo 72 años y buceo desde los 47, después de haber rendido mal un examen aquí -se ríe- en Bahía Blanca. Tengo flotabilidad positiva y tenía que recuperar en pileta mi equipo, lastrarme y todo eso, pero me levantaba la flotabilidad antes de equiparme y salí mal. Me había preparado mucho... Entonces, como tengo grandes amigos en Puerto Madryn que supieron que me había ido mal en pileta, me probaron en el mar. Y así empecé. Hice el bautismo y anduve muy bien. Hoy en mi bitácora tengo alrededor de cuarenta bajadas, de las cuales once son a barcos hundidos, entre ellos al Albatros para un documental con Prefectura", dijo.

"El buceo fue una necesidad. Iba mucho a entrenar al gimnasio de la Base Naval. Entonces quise unir dos facetas. A través de cursos de capacitación del Ministerio de Educación que otorgaban puntaje, propicié que tanto mis alumnas docentes como las que no tenían posibilidades de salir en sus escuelas, llevaran a sus alumnos a hacer viajes al sur para conocer la parte cultural y de naturaleza de nuestro país. De hecho mientras viví en España, donde me licencié en Psicopedagogía a los 60 años, tuve una beca y me recibí de monitora en medio ambiente, diseño de parques naturales y reservas. La naturaleza enseña tanto la disciplina... A observar. ¡Y mantiene a la gente ocupada!", sostuvo.