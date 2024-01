La esposa del narco Fito, deportada desde Argentina, fue liberada tras llegar a Ecuador

Inda Mariela Peñarrieta, la esposa del narco ecuatoriano prófugo José Adolfo Macías, y sus tres hijos fueron liberados a última hora de ayer, ocho horas más tarde de haber llegado deportada desde Argentina, porque no tenían órdenes de detención en Ecuador.

Peñarrieta, sus cuatro hijos y los tres acompañantes que fueron detenidos en la noche del jueves en la ciudad argentina de Córdoba y fueron deportados en pocas horas y llevados hasta Guayaquil en un avión de la Fuerza Aérea Argentina, se retiraron de la base aérea Simón Bolívar, al culminar la tarde de este viernes, a bordo de vehículos blindados que los llevaron a su domicilio, informó Teleamazonas, citada por el diario Primicias.

Mónica Palencia, ministra de gobierno del presidente Daniel Noboa, citada por el diario Universo, dijo que la esposa y otros parientes de Fito no tendría ningún cargo en su contra, ni "boleta de captura vigente por algún delito".

“De lo que yo conozco ella (esposa de Macías) no tiene estado de detención. Lo que pasó es que ha sido expulsada de la República de Argentina por un tema migratorio. No conozco más, entiendo que no tendría ningún problema con la justicia ecuatoriana”,

Sobre el estatus legal de la comitiva, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, indicó a NTN24 de Colombia que se daban diligencias respecto a una indagación previa que se mantiene bajo reserva.

"Estamos realizando las respectivas diligencias para tomar una decisión sobre la situación jurídica de la señora", agregó la funcionaria.

Desde hace al menos siete años las autoridades de Ecuador sospecha de Peñarrieta e investigan su vertiginoso paso de enfermera a acaudalada empresaria.

El primer caso empezó el 29 de junio de 2017. El fiscal César Suárez —asesinado esta semana en Guayaquil— formuló cargos por presunta delincuencia organizada en contra de 21 personas, entre las que se encontraba Adolfo Macías, alias 'Fito', que ya por entonces estaba preso, al igual que otros siete procesados del caso.

Sin embargo, desde prisión, estas personas, en complicidad con otras afuera de la prisión, encabezaban una estructura dedicada al robo de vehículos, sicariato y extorsión, en Manta.

El asesinado fiscal Guayas César Suárez, quien en esa época se desempeñaba como fiscal de Manta, había interceptado varias llamadas de los procesados. Por eso, pidió que se hiciera el reconocimiento pericial de la voz de varios sospechosos. En la lista estaba Mariela Peñarrieta, esposa de 'Fito'.

Sobre la base de esos indicios, el 4 de octubre de 2017, Suárez pidió la vinculación de Peñarrieta y otras 16 personas. En total, ya había 38 procesados en esa causa. Entre los elementos presentados por Suárez para vincular a Peñarrieta estaban las llamadas y mensajes que había mantenido con 'Fito'.

Pero, además, un reporte de análisis financiero, en el que la mujer tuvo ingresos USD 1,1 millones y egresos por USD 108.000.

Inocente de enriquecimiento no justificado, la siguiente alerta sobre Peñarrieta saltó en 2020, la Fiscalía inició una investigación previa por lavado de activos, defraudación tributaria y enriquecimiento privado no justificado, de varias personas cercanas a 'Fito'.

Todos los integrantes del grupo cercano a alias 'Fito' ingresaron legalmente a Argentina el 5 de enero y se alojaron en una lujosa casa del country cordobés en donde fueron detenidos, una propiedad que aparentemente pagaron en efectivo en noviembre de 2023.

Llegaron un par de días antes de que se conociera la fuga de Fito y no pesaba ninguna alerta sobre ellos. Por ello, para lograr la deportación, Migraciones —dependiente del Ministerio del Interior de Argentina— debió cancelar la residencia transitoria de estas personas. (Clarín)