“Los hechiceros de Waverly Place” confirma que tendrá secuela

Disney Branded Television ordenó la producción de un piloto para la secuela de la recordada serie Los hechiceros de Waverly Place (Wizards of Waverly Place), con Selena Gómez y David Henrie participando como productores ejecutivos. Gómez y Henrie también harán una aparición especial en el piloto para Disney Channel retomando sus icónicos papeles como los hermanos Russo, Alex y Justin. El proyecto también contará con nuevos miembros del elenco como Janice LeAnn Brown, Alkaio Thiele y Mimi Gianopulos.

La continuación de la serie se desarrolla tras un incidente misterioso en WizTech, donde Justin Russo, ya adulto, ha dejado de lado sus poderes de mago para llevar una vida normal con su esposa y dos hijos. Sin embargo, la llegada inesperada de un joven mago en busca de entrenamiento a su puerta, obliga a Justin a enfrentarse a su pasado para proteger el futuro del mundo mágico.

El joven mago, Billie, será llevado a la pantalla por Janice LeAnn Brown, mientras que Alkaio Thiele y Mimi Gianopulos interpretarán al hijo mayor de Justin, Roman Russo, y a su esposa, Giada, respectivamente. Además, Jed Elinoff y Scott Thomas figuran como escritores y productores ejecutivos, con Gary Marsh y Andy Fickman, este último como director del piloto.

Selena Gómez y David Henrie confirmaron su regreso en redes

Recientemente, Selena Gómez compartió con sus seguidores una imagen en sus historias de Instagram que aumenta la expectación entre los fanáticos de Los hechiceros de Waverly Place.

En la fotografía se muestra una antigua foto de ella junto a David Henrie en el set de la serie mientras interpretan a sus personajes: Alex y Justin Russo. Asimismo, Henrie publicó un post en la misma red donde se puede observar el mencionado guion del episodio piloto.

Selena Gómez actualmente trabaja con la familia Disney como estrella y productora ejecutiva de la serie de comedia Only Murders In the Building de Hulu/20th TV, la cual llega a Latinoamérica a través de Star+ y que estrenó su tercera temporada en 2023.

El programa original, creado por Todd J. Greenwald, se transmitió entre 2007 y 2012. La ficción seguía a la familia Russo en su vida cotidiana y su aprendizaje mágico.

Esta secuela revitaliza conversaciones de larga data sobre una posible reactivación o reinicio del programa y se alinea con la estrategia de Disney para reforzar su programación de shows de comedia. Se puede ver actualmente en Disney+. (Infobae)