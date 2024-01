Bullrich tras la detención de la familia del capo ecuatoriano: “La Argentina no va a ser un narcoestado”

Tras la detención en un country de Córdoba de la familia del narco ecuatoriano Fito Macías, la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, y su par cordobés, Juan Pablo Quinteros, encabezaron este viernes una conferencia de prensa para dar más detalles del operativo “anti Choneros”, que terminó con los ocho detenidos deportados. “La Argentina no va a ser un narcoestado”, afirmaron los funcionarios nacionales, entre los que también estuvieron los titulares de Defensa, Luis Petri, y del Interior, Guillermo Francos.

El narcotraficante, líder de Los Choneros, está prófugo desde el 7 de este mes tras escaparse de una cárcel de Guayaquil, antes de que en Ecuador declararan el “conflicto armado interno” para otorgarle poderes al presidente Daniel Noboa, que quiere combatir estas bandas. En la Argentina de momento identificaron a la esposa del capo fugado como Inda Mariela Peñarrieta Tuárez, de 48 años, y a los hijos: Michelle Macías Peñarrieta, de 21, y dos menores de 12 y 4. Estaban junto a ellos la empleada doméstica Denny Yadira Laines Basurto, de 22; un sobrino de Macías, Javier Macías Alcivar; y un amigo de la familia, Ángel Zambrano.

La primera en hablar este mediodía fue Bullrich, quien relató que el 5 de enero, dos días antes de que Macías se escapara de la prisión, desembarcaron en el país su mujer, sus hijos y otros integrantes del clan. “Esto significaba para la Argentina una situación de enorme peligro”, indicó la dirigente de Pro volcada a los libertarios. Según contó, desde Ecuador recibieron una alerta que indicaba que los familiares del narco estaban escondidos en la provincia de Córdoba y que por eso comenzó la operación para expulsarlos.

“Inmediatamente nos comunicamos con el ministro de Seguridad de Córdoba, que ya había iniciado una investigación por medios propios porque había llamado la atención la presencia de esta familia. Unificamos las dos investigaciones, por lo cual la Policía de Córdoba y la Policía Federal Argentina (PFA) trabajaron conjuntamente para lograr este objetivo, que hoy logramos”, reveló Bullrich, que afirmó: “Estamos realmente orgullosos de que la Argentina sea un territorio hostil para una banda de narcos que podían venir a instalarse”.

Asimismo deslizó que “seguramente” el presidente Javier Milei se comunicaría con su par ecuatoriano “en cualquier momento” y sentenció: “Es un éxito importante que podamos, con tanta rapidez, habiendo entrado la familia el 5 de enero, haberlos deportado del país. Hoy ya el avión de la Fuerza Aérea está aterrizado y la familia del narco que tenía también una serie de causas en Ecuador está en territorio ecuatoriano. Una operación de alta precisión, calidad y de orgullo nacional”.

Cuando respondió preguntas en rueda de prensa, la ministra aseguró que la familia tenía ideado desde hace meses instalarse en el barrio privado. “Había una planificación previa. La casa la compraron en noviembre del año pasado. Ellos tenían la evidente planificación de la compra para enviar la familia acá. Llegan el 5 y el 8 se escapa el asesino Fito de la cárcel. Tienen varias entradas. Nuestra hipótesis es que hubo una planificación de sacar a la familia y una vez sacada la familia escaparse de la cárcel”, precisó.

En tanto, aclaró que Migraciones no pudo impedirles el ingreso a estas personas porque no tenían alerta sobre ellos. “Es muy típico de los narcos hacer lo que hizo [Macías]. Los narcos y terroristas siempre buscan un lugar seguro para sus familias e intentan que no queden involucradas. Seguramente pensaron que la Argentina era un país permeable, quizás no sabían que había cambiado el gobierno, compraron una casa y se encontraron con una decisión”, indicó la funcionaria, quien sin embargo minimizó la hipótesis de que Macías se pudiera instalar acá: “No tenemos ninguna información de Ecuador con respecto a esto. No es fácil para un narco como él cruzarse hacia la Argentina. Ecuador cree que está en la parte selvática. Que la familia haya venido hasta acá nos pone en alerta roja”.

Por su parte, el ministro de Seguridad cordobés también destacó el trabajo coordinado entre ambas jurisdicciones y exteriorizó cómo fue que se inició el trabajo que comenzaron en su provincia y que luego unificaron con el de la Nación. ”La semana pasada recibimos información anónima que indicaba la presencia de esta mujer en un country muy cercano a la capital, una ciudad de la periferia, a 15 kilómetros del centro. Empezamos a trabajar y a las 48 o 72 horas teníamos acreditado que las personas eran familiares directas de este narco que ahora es prófugo de la Justicia ecuatoriana. Pusimos en conocimiento a las autoridades nacionales y ahí dimos con una investigación que se había iniciado. A partir de ese momento empezamos a trabajar en conjunto, unificamos el mismo camino y con mucha potencia logramos el resultado”, señaló Quinteros. Además el ministro que responde al gobernador Martín Llaryora adelantó que continuarán con la investigación.

Por su parte, Francos detalló las tareas que realizaron desde Migraciones para acelerar la salida del país de los ocho detenidos. Así dijo que anoche se comunicaron con él tanto Bullrich como Llaryora para ponerlo en conocimiento de la situación. “Era una operación de alta complejidad la que debía hacerse y Migraciones tenía que tomar la decisión de cancelar la residencia transitoria a la familia del narcodelincuente”, indicó sobre esa medida que permitió expulsar a los ecuatorianos apresados.

“Más allá de la medida que tomamos, y de enorgullecerme la precisión del operativo que se realizó desde la cancelación de la residencia en pocas horas, este es el mensaje que queremos darle al mundo. Este gobierno tanto nacional como provincial está decidido a proteger a los argentinos y a mostrarle al mundo que la Argentina no va a ser guarida de delincuentes, ni de familiares de delincuentes. Los que vengan aquí van a ser expulsados en cuanto sean detectados, queremos dejarlo claro. No vamos a permitir que ingresen delincuentes, estamos todos comprometidos. La Argentina no va a ser un narcopaís, nuestras provincias no van a ser guarida de delincuentes. Estamos resueltos a combatir estos delitos”, indicó Francos.

Mientras tanto Petri destacó que en 20 horas se logró la salida del país de esta familia y que a las 2.50 fue la hora en que partió el avión de la Fuerza Aérea para Ecuador. “Hay una decisión política de expulsar a los delincuentes que cometen delitos. Esta es la más clara muestra que la Argentina va a ser hostil para los narcos. Hay que modificar legislación pero hay una decisión y una acción que se vio hoy para posibilitar que la Argentina sea un territorio seguro”, marcó el ministro de Defensa. (La Nación)