Por el contexto socioeconómico, dejarán de cobrar estacionamiento medido en Pehuajó

Como respuesta al contexto socioeconómico del país, se suspenderá el cobro del estacionamiento medido en Pehuajó a partir del próximo lunes 22 de enero.

Así lo anunció el intendente de la localidad, Pablo Zurro, de Unión por la Patria, en un video difundido a través de sus redes sociales.

"Quiero comunicar que he decidido suspender el estacionamiento medido, me he reunido muchísimo con comerciantes que se ven muy afectados por las medidas nacionales, donde los aumentos han sido brutales", aseguró.

En ese sentido, remarcó que el estacionamiento tenía "que aumentar mucho" su valor, "lo que iba a perjudicar a muchos de los comerciantes que me vinieron a ver".

"Saben que pueden contar conmigo, que voy a tomar todas aquellas medidas que puedan beneficiar al pueblo de Pehuajó", remarcó.

Por último indicó que "para la tranquilidad de todas las trabajadoras del estacionamiento medido, van a ser reubicadas en distintos lugares" de la municipalidad.