Zuculini fue presentado en Racing: "No tengo por qué decir lo que pasó"

Bruno Zuculini cerró su etapa en River y comenzó una nueva en Racing, equipo en el que ya estuvo y en donde es muy querido.

Hace algunas horas firmó su contrato por dos años, hasta diciembre de 2025, y está listo para demostrar que dejó atrás aquella lesión de ligamentos cruzados.

Su salida del Millonario aún sigue siendo tema de conversación entre los hinchas de River y lo seguirá siendo luego de las declaraciones que dio el mediocampista minutos después de ser presentado en conferencia de prensa junto al resto de los refuerzos de Racing.

“Fueron años muchos años, que vivimos momentos muy lindos. El último año no pude competir, no estuve a la altura de mis compañeros porque estuve la mayor parte del año afuera. En diciembre me agarró un problema, estuve de mal humor o bajón. No llegué a poder despedirme pero traté de hacerlo con respeto, con el cariño que me brindaban a las salidas de la práctica”, lanzó Zuculini.

“Considero que se cumplió un ciclo. Había hecho mucho para River y no tenía más para dar. Había tenido un problema grave físicamente y sentía que tenía que cambiar desde lo mental. Tenía que animarme a salir de mi zona de confort. Hoy estoy acá, en el lugar donde mi crié, me ayudaron. Soy una persona feliz de estar acá”, añadió al respecto.