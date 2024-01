Pescadores desaparecidos en Cariló: un piloto asegura que avistó un kayak similar al que buscan

A más de cuatro días de la desaparición de Ramón Román (56) y Gabriel Raimann (38), los dos amigos que ingresaron al mar desde la bajada náutica de Valeria del Mar con la intención de pescar a bordo de un kayak, un piloto privado que participa del operativo de búsqueda reportó en las últimas horas el hallazgo de lo que podría ser una embarcación similar a la que utilizaban los hombres el pasado domingo.

Lucas, hijo de Ramón, confirmó que el hallazgo fue a la altura de la ciudad balnearia de San Bernardo. No obstante, aclaró que "puede ser como no, no descartamos nada".

"Un piloto del aeródromo de Santa Teresita estaba volando en búsqueda y encontró un supuesto kayak. El piloto está convencido de que es un kayak. No es lo mismo una foto que la vista humana en el momento", explicó Lucas.

Las imágenes en cuestión muestran lo que sería un kayak de color naranja, idéntico al que utilizaban Ramón y Gabriel el día de su desaparición, y con algunas partes faltantes.

El avistaje del supuesto kayak ocurrió cerca de las 16 del pasado martes en un área ubicada entre San Bernardo y Costa Azul, justo en dirección al hotel South Beach, ubicado en la primera de las ciudades balnearias, y unos 1.500 metros mar adentro.

"Estamos trabajando para que se habilite el aeródromo de Santa Teresita, ya que tenemos un avión ahí y no lo podemos despegar. Hoy, después de que hayamos ido nosotros, lo clausuraron. Es muy raro", comentó Lucas.

Ramón y Gabriel llegaron a la bajada náutica de Valeria del Mar a bordo de la camioneta Hilux del primero de ellos. De acuerdo al último registro fílmico captado por las cámaras de seguridad, accedieron a la playa a las 5.47. Luego, bajaron un kayak con motor y entraron al mar.

Federico Gómez, pescador y la última persona que vio a Ramón y a Gabriel antes de que desaparecieran en la costa de Pinamar, habló este miércoles con la prensa y aseguró que los pescadores "no tienen ancla".

"Estaba pescando a 1.500 metros de la costa y vi que entró un kayak con dos personas. Pararon a 500 metros de donde estaba yo", relató el pescador al periodista Cristian Eche, de Eche TV/Crónica.

Tras recordar que esa mañana el viento "estaba muy fuerte", el testigo contó que les hizo señas a los amigos para que se acercaran, pero no lo vieron. "Entonces, levanté mi ancla y salí. Busqué a una persona que tenga teléfono y no encontré a nadie, hasta que vino un amigo, alrededor de las 8.30", agregó.

"Dimos aviso a Prefectura. Vino la moto de agua y después bajó el móvil, pero nos dijeron que no podían activar el protocolo de seguridad porque no había denuncia de ningún familiar", siguió y lamentó: "En ese momento tenían que haber llamado al helicóptero, los iban a encontrar a 35 o 40 kilómetros mar adentro".

El operativo de búsqueda está encabezado por la Subsecretaría de Emergencias del gobierno bonaerense junto a la Prefectura Naval, la Armada Argentina y las Municipalidades de Pinamar y del Partido de La Costa.

Ayer al mediodía, las autoridades navales argentinas solicitaron al gobierno uruguayo que diera aviso urgente a navegantes de la zona para colaborar con los rastrillajes.

Cabe mencionar que una hipótesis que barajaron los familiares de Ramón es que el kayak podría estar cerca de Uruguay, a unos 200 kilómetros al sur de Punta del Este. No obstante, fuentes del caso señalaron que esa posibilidad "es bastante remota" a partir de los análisis que realizaron los técnicos en la materia.

Mediante un comunicado, desde el Municipio informaron que "las acciones desplegadas desde Prefectura, hasta el momento, incluyen la movilización de dos guardacostas para realizar el relevo del guardacostas 'Río Luján'".

Por su parte, el patrullaje terrestre continúa con dos camionetas 4x4 desde el Muelle de Pescadores de Pinamar hacia la zona Norte, Costa Esmeralda y el Faro Punta Médanos, donde se montó la base de operaciones del Comité de Emergencia. El muelle también es el punto de partida para efectivos que patrullan a pie en dirección hacia la zona norte. (Infobae)