José Lincopan: "Estoy muy contento con el regreso a Libertad"

Libertad sigue haciendo ruido en el fútboll liguista y se está armano convenientemente para pelear por el ascenso a la máxima división en el 2024. Hoy, confirmó el regreso del mediocampista José Lincopan.

Así, el conjunto de Néstor Comino ya suma varios refuerzos de jerarquía para el certamen Promocional que se avecina.

Lincopan viene de jugar la temporada 2023 en Huracán de Ingeniero White y había sido una de las figuras del milrrayita en el 2022, donde quedó a las puertas del ascenso.

"Estoy muy contento con el regreso a Libertad porque es como volver a mi casa. Si bien jugué dos campeonatos, estuve casi cuatro años en el club con la pandemia de por medio. Me trataron muy bien, me sentí cómodo y por eso decidí volver", destacó "Pepe", el ex Olimpo y Deportivo Roca, entre otros.

"La gente de Libertad sabe del cariño que les tengo y ellos también me lo hacen saber en las redes sociales. Y eso a uno lo reconforta", añadió el 5.

Más allá de su regreso al elenco de Villa Rosas, también destacó su paso por el Globo.

"Siento un poco de nostalgia por haberme ido de Huracán, un club que me trató muy bien a lo largo del año pasado y en dónde pude cumplir el objetivo de salir campeón, algo muy lindo. Por eso, fue difícil de tomar esta decisión", dijo al respecto.

Para cerrar, habló de los objetivos para 2024.

"Todavía es prematuro decir para qué estamos, pero lo fundamental será armar un buen grupo y luego iremos por los objetivos planteados. Obviamente, sabemos que Libertad está haciendo un gran esfuerzo pra armar un equipo competitivo. Y, después trabajaremos mucho en la pretemporada para tener un año exitoso", se ilusionó.

Además del 5, el elenco de Villa Rosas incorporó a Matías López, Nicolás Díaz Bender, Juan Martín González --defensores--, Brahiam Leonel Cuitiño --volante-- y al atacante Gastón Santillán.