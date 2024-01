Bahía se mantiene entre las 10 ciudades más calurosas del país

El Servicio Meteorológico Nacional informó en la tarde de este miércoles que Bahía Blanca se encuentra entre las ciudades más calurosas del país, según su ranking de las 16 horas.

En ese momento, la ciudad ocupaba el sexto lugar en el ránking que proporciona el SMN.

En ese momento, la ciudad marcó una temperatura de 35º C, ubicándose detrás de Viedma (36,3º C), San Juan (36,4º C), San Antonio Oeste (37,2ºC), Neuquén (37,2º C) y Trelew (37,7º C).

Según el pronóstico de Satelmet, se espera una jornada muy calurosa con una máxima de 36º C.

Durante la tarde, el tiempo será caluroso con aumento de nubosidad y viento moderado del norte. El índice de radiación ultravioleta será alto y la visibilidad, buena.

La noche se presentará cálida y algo ventosa, estimándose una temperatura de 28º C a medianoche del jueves.