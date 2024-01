Denuncia que el automovilista que lo embistió estaba ebrio y drogado

Un motociclista herido el fin de semana en la ruta 3 sur, donde un auto al parecer embistió a él y al conductor de la moto a bordo de la que circulaba, intenta identificar al automovilista para iniciar acciones legales en su contra.

El damnificado denunció además que el hombre, al mando del Fiat Palio involucrado en el siniestro vial, conducía en estado de ebriedad y bajo los efectos de la droga, y que "huyó" mientras lo trasladaban en ambulancia al Hospital Municipal.

Así lo informó a La Nueva. Walter Zambrano (37), quien a raíz de la colisión sufrió politraumatismos y lesiones en las piernas, los brazos, la cara y el pie izquierdo, como también escoriaciones.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Como consecuencias de las heridas, Zambrano recibió 15 puntos de sutura debajo del tobillo y 4 en la frente.

"Íbamos circulando en la moto como corresponde, con las luces de atrás y adelante prendidas, y entre (el supermayorista) Vital y Charlone el auto nos embistió de atrás. Volamos por el aire y nos lastimamos mucho", relató Zambrano.

"Apenas me puedo mover. Lo que más me molestó del muchacho del Palio es que, encima que nos chocó sin todavía saber las razones, se escapó y, antes de llegar a Charlone, se arrepintió y volvió (al lugar del incidente de tránsito)", agregó.

Desde la comisaría Quinta, con jurisdicción en el lugar del hecho, identificaron al automovilista como Rubén Felipe Pierez (41), a quien se le imputó el delito de "lesiones culposas".

Interviene la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 1.

"Estaba exaltado"

El entrevistado supone que el conductor del rodado mayor (resultó ileso) se hallaba alcoholizado y drogado, porque se mostraba "muy exaltado".

"Cuando volvió y se bajó del auto, se hizo cargo de lo que había pasado, nos pidió disculpas y me di cuenta que estaba ebrio y hasta drogado, porque estaba muy exaltado y 2 o 3 veces me quiso levantar del piso. Por eso le dije algunas cosas", expresó la fuente consultada.

"Él quería apaciguar la situación y me decía 'dale, Rusito, levantate que estás bien', pero no podía pisar porque tenía la pierna cortada. Nos chocó, casi nos mata y encima me quería levantar de prepo".

"Vecinos de Villa Caracol, que enseguida se acercaron para preguntarnos qué necesitábamos, se dieron cuenta (de lo que intentaba hacer el automovilista) y por eso lo quisieron linchar", continuó diciendo Zambrano sobre el hecho registrado el sábado a la noche, en el kilómetro 691 de la ruta 3 sur.

"Trató de quedar bien con los vecinos para que no lo linchen y siguió a la ambulancia (que transportaba a Zambrano), pero se desvió mucho antes de llegar al hospital y se dio a la fuga", finalizó la víctima.

Otra versión

Una fuente oficial negó los dichos de Zambrano y, por el contrario, afirmó que el conductor del Palio no escapó del sitio del choque y se presentó luego en el centro de salud comunal para conocer el estado de Zambrano.

Al parecer el automovilista previamente había aportado sus datos personales a operarios de Defensa Civil, que trabajaron en la escena de la colisión junto con agentes sanitarios del Siempre.

De acuerdo con el informante, la Policía no se presentó en el lugar del hecho, pero -dijo- labró un "acta" con la información suministrada por DC.