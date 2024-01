A un mes del temporal, bahienses recuerdan cómo les tocó vivirlo

El temporal del pasado 16 de diciembre dejó una huella imborrable en la vida de los bahienses. Cada persona, sin excepción, rememora con nitidez las actividades de ese día y el momento en el que tomaron dimensión de la magnitud de los acontecimientos.

"Fue algo impensado, nunca había visto algo así en Bahía", dijo Lautaro a La Nueva.

El joven de 20 años estaba trabajando en un local céntrico cuando comenzó la tormenta. "Estaba en el depósito y se cortó la luz. Vi por la ventana y era un desastre: volaban techos y carteles, había vidrieras explotadas", dijo.

En ese momento, Lautaro se preocupó por su familia, ya que recordó que su hermano se encontraba en el club Olimpo y "justo en Estudiantes, al lado, se cayó todo".

Foto: Emmanuel Briane-La Nueva.

Allí, comprendió lo que estaba sucediendo. "Pasé por el centro, por la plaza, y cuando vi todo no lo podía creer. Ver toda la ciudad destrozada fue una locura. Sentí mucha tristeza por todo lo que había pasado", manifestó.

Cada bahiense vivió de manera particular la tormenta, aunque todos coincidieron en lo lamentable del suceso.

Cacho, de 61 años y quien también recuerda el histórico temporal de 1982, dijo: "La verdad que fue muy triste. Cuando llegó mi hija y vio todo, se puso a llorar. Yo le dije: 'Hija, tenés que estar contenta porque estás bien, yo estoy bien. Lo material uno lo recupera como puede'. En este momento está medio difícil, pero lo material se puede recuperar, la salud no. Bahía Blanca parecía una zona de guerra".

Por su parte, Candela (18) recordó que "estaba en casa con mi familia, lo más tranqui, en la pileta y de la nada se vino la tormenta. Pensamos que iba a ser leve, pero pasó lo que pasó. Salí el mismo día a la noche y no había luz, no había nada. No me imaginé que iba a terminar así. Cuando me enteré de todo, quedé impactada".

También impactó a los bahienses la enorme cantidad de árboles caídos. Bianca (19), quien vive a pocos metros del Pinar, lo comprobó en primer persona.

"Afuera de mi casa se nos cayó un poste de luz gigante. Después de dos días recién pudimos salir y, cuando salí, vi todo devastado. Te da nostalgia ver el Pinar así, es feo porque era un pulmón más para Bahía y ahora no quedó absolutamente nada", contó la joven.

Foto: Emmanuel Briane-La Nueva.

Por su parte, Yanina (46) contó que "sinceramente no me di cuenta de lo que había pasado hasta el otro día que salí y vi todo. En los barrios más alejados fue muy devastador. Yo nací y me crié en Villa Nocito, ahí tienen la casa mis padres, me acerqué y era intransitable. Tenías que hacer zig zag, no podías pasar porque los árboles se cayeron, los postes de luz, los techos, prácticamente todo. Y por supuesto, lo de las víctimas es lo que más a uno le afecta".

Al mismo tiempo, Fernando (52) recordó que "la alerta la teníamos, pero no pensé que iba a ser tan grande. Laburé el domingo y no había colectivos. Vi el desastre que hizo en todas las calles, mientras iba caminando. Tiró árboles, cables. Mucha tristeza por todo".

Por último, cabe destacar la loable labor de los servidores públicos. Esto narró la oficial de policía Marlén (30), quien pese a ver afectada su vivienda, salió a la calle a colaborar con los demás afectados.

"En mi casa, el temporal me afectó el techo, se me cayó el cielorraso y pudiendo acomodar todo, salí para poder hacer el servicio y ayudar a la gente que estaba afuera. Esas primeras horas fueron tremendas, cuando subí al móvil era pedir ayuda en todos lados, empezar a rescatar a la mayoría de gente que había perdido todo. En ningún momento me imaginé que había quedado así Bahía Blanca", relató.