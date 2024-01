Cristian Castro se quejó de cómo lo retratan en la serie de Luis Miguel: “Me hizo quedar mal”

El cantante Cristian Castro, de 49 años, expresó su descontento por cómo fue representado en la serie televisiva de Luis Miguel, la cual lo muestra en un papel que sugiere envidia y una rivalidad que el hijo de Verónica Castro niega.

En Intrusos, el cantante de Azul se refirió al episodio de la serie, donde aparece un personaje basado en él, nombrado “Cris Valdez”, indicando que tal representación lo dejó en una imagen negativa ante el público y aclaró que siempre se ha considerado un admirador y colega del artista conocido como ‘El Sol’.

La disputa se avivó aún más tras una presentación en vivo en la que Luis Miguel, de 53 años, no saludó a Castro, agregando tensión a su relación.

Durante la conversación, el cantante destacó la importancia de la fraternidad entre colegas en la industria musical y expresó su admiración por Luis Miguel, calificándolo como “un amor” y asociándolo con la nostalgia. Sin embargo, señaló que le gustaría ver a LuisMi más cercano a sus compañeros de la música, tomando como ejemplo la unión entre los reggaetoneros y otros artistas urbanos.

“Todos debemos de estar con él, todo debemos quererlo mucho. Nos dio muchísimo”, comentó Cristian Castro, quien incluso expresó su deseo de realizar un dueto con Luis Miguel, resaltando la dulzura que cree que habita en él. “¿Por qué no ser dulce? Ya tiene el mundo a sus pies, por qué no ser dulce con todos los que lo queremos tanto”, añadió.

Así fue la presentación de Cristian Castro en la serie de Luis Miguel

La ficción de la serie, que detalla varios pasajes de la vida artística y personal de Luis Miguel, crea la impresión de un desacuerdo entre ambos cantantes cuando “Cris Valdez” saluda al cantante interpretado por Diego Boneta y este muestra su desagrado.

Se intensifica cuando El Sol de México descubre que su guitarrista principal, Kiko Cibrián, produjo un sencillo para Castro. Aunque no se confirmó la veracidad de estos eventos en la vida real, la ficción deja entrever que Luis Miguel podría ver a Castro como un competidor.

Además de la falta de saludo, Cristian Castro se quejó de la representación que hizo Luis Miguel de él en su serie. El cantante considera que fue retratado como un envidioso, a pesar de que él siempre ha admirado y respetado al cantante, negando cualquier tipo de rivalidad entre ambos.

En una entrevista en el programa argentino expresó su malestar por la forma en que fue incluido en la serie de Luis Miguel: “Me saca en la serie de Luismi, saca un capítulo entero de Cristian y no es para decirme: ‘Che un buen capítulo’, no sé (...) Me hace quedar remal. Qué onda conmigo, si yo soy un soldado, soy de su equipo”.

Cristian Castro negó cualquier tipo de rivalidad con Luis Miguel, a quien considera un amigo, y manifestó su deseo de tener un vínculo amistoso con ‘El Sol’ y otros compañeros del medio artístico: “Me preocupa, porque necesita el lazo conmigo, yo lo necesito con él. Él lo re necesita conmigo y lo necesitamos porque somos colegas”. (Infobae)