Esta semana se lanza The Last of Us Part II Remastered

por Nicolás "Naiko" Bahl para El Cubil del Mal / prensa@cubildelmal.com

Comenzamos la tercer semana del año con uno de los lanzamientos mas importantes del 2024: The Last of Us Remaster Parte 2 llega este 19 de enero a la última consola de Sony PlayStation. La segunda parte de probablemente una de las historias mas impactantes de los últimos años llega para continuar la historia de Ellie y Joel, quienes han sabido quedarse con nuestros corazones, luego de las maravillosas adaptaciones de Pedro Pascal y Bella Ramsey a la pantalla de HBO.

The Last of Us Remaster Parte 2 es la continuación directa de las aventuras que comenzaron en PlayStation 3. No podemos hablar mucho para evitar spoilers de una de los mejores videojuegos de los últimos tiempos, pero podemos adelantar que la historia de nuestros queridos personajes se vera atravesada por las decisiones que tomaron tiempo atrás. Asimismo el juego introduce un nuevo modo de juego basado en un sistema roguelike, un genero que ha sabido imponerse durante del ultimo tiempo gracias a su rapidez y rejugablidad.

