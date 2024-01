Villa Rosa fue campeón y verdugo en la Liga de Coronel Dorrego

En una final para el infarto, emotiva de principio a fin, Villa Rosa volvió a dominar el fútbol dorreguense y se coronó campeón tras derrotar a Independiente por 2 a 1 en la gran final.

Casualmente, el Torneo Oficial Centenario Club A. Independiente quedó en manos del elenco de Emanuel “Caito” Matelica.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El club albiverde sumó así su cuarta estrella y ratificó su gran presente en el ámbito doméstico.

Nicolás Palacio –elegido el mejor jugador de la temporada 2023 y emblema de Villa Rosa-- dejó sus sensaciones.

“Desde un principio, teníamos claro que queríamos ganar el campeonato. Le apuntamos a eso y se logró justo en uno de los torneos más importantes de la Liga, ya que era centenario de Independiente, uno de los clubes más antiguos de Dorrego”, resaltó el zurdo mediocampista.

La final fue dramática. Leandro Fagioli puso en ventaja al Rojo a los 5 minutos, Diego Banegas malogró un penal a los 25 minutos para ampliar la cuenta y Nicolás Palacio marcó la paridad –desde los 12 pasos-- a los 41. Por si eso fuera poco, a los 76 minutos, Rodrigo Papasidero le contuvo un penal a Nicolás La Petra y su compañero Gianfranco Crisci anotó el gol el título a falta de 7 minutos.

“Lo nuestro fue todo en base a esfuerzo y sacrificio. Y si somos protagonistas en nuestra Liga es porque hace cinco años agarró una dirigencia con ganas de trabajar y darle para adelante. Ganamos dos finales y llegamos a otras tantas semifinales”, valoró.

“Económicamente sabemos que somos menos que los demás, pero desde que asumió esta dirigencia se pudo jugar competencias superiores y se hicieron muchísimas cosas en el club. Hoy estamos instalados en la cuarta división del fútbol argentino, ya que tenemos la plaza para jugar el próximo Federal Amateur, y sentimos mucho orgullo poder competir puertas afuera de nuestra Liga”, añadió el ex Tiro Federal, Sansinena y Villa Mitre, entre otros..

Nico valoró el aprendizaje incorporado tras competir en torneo regionales.

“Con esa competencia, el jugador del club se profesionaliza un poco más y los chicos de las inferiores notan ese crecimiento para que más adelante también lo puedan desarrollar. También fue muy positivo para que el club crezca en todo sentido, desde lo social e institucional”, destacó.

Palacio no dejó pasar por alto las competencias que afrontaron las formativas del club.

“Se compitió en Sub 13, Sub 15 y Sub 17, lo que es muy positivo para nuestro futuro. Además, el equipo femenino de mayores también fue campeón. Y estamos todos muy ilusionados con lo que pueda venir”, concluyó.

El número

4-- Son las conquistas de Villa Rosa en su historia. Fue campeón del Oficial de 1919, 2021 y 2023. Además, se alzó con la corona de la Federación Sur de la Provincia en 1993.