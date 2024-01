Abrieron su auto con un inhibidor de alarmas y le robaron varios elementos

En los últimos meses las autoridades realizaron en varias oportunidades advertencias para prevenir los robos en vehículos mediante la utilización de inhibidores de alarmas.

Pese a la información y varios arrestos, los hechos se siguen dando y en las últimas horas resultó damnificada una vecina de nuestra ciudad.

Rocío Hermosilla describió que el hecho se produjo el sábado pasado, poco antes de mediodía.

"Realizamos una compra en un local de calle España al 700 y de ahí nos dirigimos a San Martín al 600, donde estacionamos y dejamos las bolsas en el auto, que tiene cierre centralizado. Lo activamos y fuimos a un comercio a una cuadra de distancia, cuando volvimos descubrimos que nos habían sacado las cosas sin romper nada", comentó la mujer.

"Cuando lo publiqué en redes sociales mucha gente me escribió y me dijeron que les había pasado lo mismo. Una chica me dijo que le había sucedido a una cuadra de donde nos pasó a nosotros y que la policía con las cámaras pudo arrestar a una persona, pero que a las pocas horas salió", agregó.

La damnificada indicó que el ladrón se apoderó de dos pares de zapatillas, dos calzas, dos shorts y una remera.

"Eran elementos que había comprado para mis hijos, porque los usan en la escuela. Había aprovechado a adquirirlos para evitar los aumentos que seguramente tendrán esos elementos cerca del inicio de las clases"

"Es bueno alertar para que la gente sepa que pasan esas cosas y muchas veces no te das cuenta. Seguramente han aprovechado cuando bajábamos al nene para ver que había bolsas, porque el auto es polarizado y no se ve para adentro. Quizás hasta lo tuvimos al lado cuando utilizó el inhibidor", cerró.